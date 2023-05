Puig es reivindica com l’opció de les “solucions” enfront d’un passat “corrupte”

El president de la Generalitat i candidat a la reelecció pel PSPV-PSOE, Ximo Puig, es va reivindicar, ahir, en un acte a Elda, com l’opció de les “solucions” enfront d’un passat d’“atur i corrupció” del PP. En aquests termes es va expressar ahir el socialista en un acte al municipi alacantí d’Elda, on va celebrar l’acord signat per a un major transvasament del Xúquer-Vinalopó. “Aquesta ha sigut una gran setmana perquè s’ha produït l’acord per al major transvasament Xúquer-Vinalopó de la història, de 20,5 hectòmetres cúbics, la qual cosa garantirà aigua per a tots els agricultors en temps de sequera, després d’anys de guerres de l’aigua estèrils del PP”, va recordar Puig.

En aquest sentit, va insistir que els socialistes “estan per a solucionar els problemes de la gent, no per a crear-los, per això, des de les institucions en les quals governen, actuen en l’àmbit de les solucions”. Així mateix, va anunciar que s’habilitarà l’accés per carretera a l’estació de l’AVE de Villena. Durant la seua intervenció en l’acte a Elda, el també secretari general del PSPV-PSOE va posar l’accent en la seua proposta de considerar famílies nombroses aquelles famílies que tinguen dos fills, per a “garantir la llibertat de les persones a formar una família sense que l’economia siga un impediment”. En aquest sentit, Puig va dir que aquesta iniciativa “ha tingut un gran acolliment entre els ciutadans i també entre els ajuntaments”. L’objectiu: “Tindre una societat més lliure i fraterna”. Per això, va dir, “es demana als ciutadans que miren cap avant i no tornem al passat, al que va significar l’atur i la corrupció, sinó a avançar cap al progrés”, va reivindicar. Així mateix, es va referir a una inversió milionària per a l’hospital d’Elda i va traure pit de les dades d’ocupació de la comarca, que són un “gran exemple de transformació”, també en la seua indústria, la del calçat.