Tumult en el trasllat el dia que portava el mantell més delicat

El trasllat de la Mare de Déu dels Desemparats des de la basílica a la catedral va ser especialment tumultuós, tant durant el trajecte, com a l’arribada a la Seu.

En aquesta ocasió, a més, amb el seu punt de debat, ja que es va prendre la decisió que portara el mantell “Un poc de molts”, elaborat, puntada a puntada, per més de dotze mil persones. Una peça no pensada precisament per a eixir en processó, sinó per a portar en algun esdeveniment important, pel seu significat. De fet, es pensava que seria el que portara en la processó, però es va optar, com ja es va indicar uns dies abans, per un mantell nou realitzat per Pedro Arrúe. De fet, al “Poc de molts” se li van llevar les borles daurades amb les quals va ser presentat oficialment, i que haurien sigut arrancades amb facilitat durant el recorregut. Les entitats encarregades de la imatge en aquests menesters (seguidors i eixidors) van establir una autèntica guàrdia pretoriana, més que mai, per a intentar contindre la multitud. “S’ha portat enlaire tot el temps”. Amb la intenció d’evitar els habituals excessos, siguen per sobreactuació, siguen per un fervor desmesurat. Es diu que la idea era portar un mantell de qualitat per a tractar de conscienciar la gent que un trasllat no ha de suposar un intent d’arrancar a esquinçalls la roba de la Mare de Déu. Cras error. La tela va ser portada a la guerra amb perill de mort.

A l’arribada a la catedral, les coses no van ser molt millors, perquè el trànsit fins a l’altar tampoc va ser fàcil, on no van faltant les espentes i algun desallotjament. A més, atés que molta gent es concentrava al costat de l’altar major, els responsables de la custòdia van començar a instar la gent que a apartar-se, pel temor al fet que el sòl cedira, ja que es tracta d’una elevació artificial. Però, per a llavors, la multitud continuava volent acostar-s’hi amb molt de fervor. Va caldre generar, finalment ,una cadena humana per a impedir l’accés, i, en tot cas, encara es van entregar peces i objectes perquè els tocara el tabernacle. Encara dins del recinte “van volar” alguns xiquets, mentre es demanava insistentment que no es tocara el mantell, pel temor que poguera danyar-se. Va haver-hi un moment, fins i tot, que tres monges van ser alçades des de la part posterior perquè tocaren el mantell, per la qual cosa van rebre un retret. Finalment, i de manera miraculosa —o per l’esforç dels responsables de la custòdia—, el mantell va sobreviure a tan gran envit.