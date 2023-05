El València BC està a només un pas del ‘play-off’

A només un pas. Després de tornar a guanyar lluny de la Fonteta, en la pista del cuer, el Fuenlabrada, el València Basket manté la huitena plaça de la Lliga Endesa i està a un triomf de certificar la seua presència en les eliminatòries pel títol per dessetena campanya consecutiva. Al migdia, l’UCAM Murcia, que va guanyar el Bilbao Basket, havia ficat pressió en la lluita per aquest últim bitllet per al play-off. Hores més tard, però, els homes d’Álex Mumbrú no van fallar. El València segellarà el huité lloc si s’imposa al Río Breogán en l’última jornada, que es jugarà el dimecres 24 amb la Fonteta com a escenari. Si perdera amb els de Lugo, a l’equip taronja li valdria també la derrota del Múrcia al Palau contra un Barça que ja té assegurat el lideratge en la fase regular.

La victòria d’ahir en terres madrilenyes, en un partit en què Josep Puerto i Kyle Alexander van ser els millors, posa fi a una sèrie de huit derrotes consecutives a domicili entre partits d’ACB i Eurolliga. Al final del primer quart es va arribar amb avantatge taronja per 24-28. Klemen Prepelic, reaparegut després de quasi dos mesos lesionat, va estrenar el seu caseller en l’inici del segon quart. Sota la fórmula de l’èxit, endinsar-se en la pintura, Jones i Puerto van començar a encarrilar el xoc rubricant un parcial de 0-11 (31-48, m. 18). Amb una preciosa penetració de Shannon Evans, finalitzada amb l’esquerra, els valencians van recuperar una màxima diferència de 18 ja en l’últim capítol (59-77, m. 33). Després de diverses accions de mèrit, Jasiel Rivero va tornar a col·locar els taronja més enllà dels 20. Els locals, però, van maquillar lleugerament el resultat amb cinc punts en un sospir, però el xoc ja estava sentenciat. Puerto es va coronar, en el seu dia, com el màxim anotador amb més punts ACB.