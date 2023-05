Aquests són els primers 1.500 beneficiaris del Bo Cistella de la Compra

Nou pas important en el Bo Cistella de la Compra de la Generalitat. Aquest matí s’ha publicat la primera resolució entorn d’aquesta mesura dissenyada per a ajudar a pal·liar els efectes de l’escalada de preus en tots els establiments del sector de l’alimentació. En concret, s’hi inclouen els primers 1.500 beneficiaris de la mesura, que començaran a rebre la targeta prepagament de 90 euros en el format que hagen sol·licitat (digital o físic) i que estarà vigent durant quatre mesos.

Així, les primeres persones beneficiàries que van sol·licitar aquesta targeta en línia i se’ls haja atorgat rebran a partir de hui un correu electrònic en el qual es comunicarà l’obtenció d’aquesta, mentre que, si la van demanar físicament, serà mitjançant missatgeria com rebran la targeta. Tant en un cas com en l’altre, abans de poder utilitzar-la caldrà activar-la a través d’unes instruccions que vindran explicades amb el mètode d’enviament.

La llista d’aquests primers beneficiaris, l’import conjunt dels quals ascendeix a 135.000 euros, es pot consultar ja punxant en l’enllaç següent: Bo Cistella de la Compra

Beneficiaris

La mesura, que preveu beneficiar més de mig milió de ciutadans, està dirigida a tots aquells ciutadans —que es troben treballant per compte propi o alié, en situació de desocupació o siguen beneficiaris de l’ingrés mínim vital o de la renda valenciana d’inclusió— que residisquen a la Comunitat Valenciana, la unitat de convivència dels quals no arribe als 21.000 euros de renda anual. A més, és possible que diverses persones convivents —sempre que no superen aquest llindar d’ingressos en conjunt— poden sol·licitar individualment el bo, ja que aquest és personal.

En el cas que no s’haja sol·licitat encara, el tràmit per a demanar cita prèvia continua en marxa fins al pròxim 14 de juliol en el web (https://bonocesta.gva.es/). Una vegada es produïsca aquesta cita digital, s’obri un procés al qual segueix un termini d’una setmana perquè el sol·licitant òmpliga tota la informació necessària i la presente de manera presencial en una oficina de Correus o de manera digital si es compta amb un certificat electrònic.