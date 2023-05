La calor i el canvi climàtic entren en campanya a Xàtiva

En els últims anys s’han succeït les onades de calor, un fenomen que, a causa del calfament del planeta i el canvi climàtic, té lloc cada vegada amb més freqüència. A més, Xàtiva és una de les ciutats que registra temperatures més elevades al llarg de l’any. L’estiu arriba cada vegada més prompte, circumstància que genera una estació molt més llarga.

Per a reduir els efectes de la calor excessiva, Xàtiva Unida ha anunciat l’impuls d’una sèrie de mesures per a fer front a les noves condicions climàtiques del S. XXI amb un enfocament transversal, atés que afecten diferents aspectes de la ciutat. Horaris dels edificis municipals, infraestructures noves, arquitectura, disseny de places i jardins: un “canvi d’òptica” en tots aquests àmbits, és fonamental per a fer de Xàtiva una ciutat per a viure amb perspectiva de futur.

Xàtiva Unida proposa un canvi d’òptica referent als horaris dels edificis municipals, infraestructures noves, arquitectura, disseny de places i jardins

Entre les mesures que proposa Xàtiva Unida destaca la millora del servei en les piscines municipals, amb l’avançament de l’obertura d’aquestes i l’endarreriment de la clausura, l’ampliació dels seus horaris i l’obertura durant la Fira d’Agost.

Així i tot, per la forta demanda dels últims temps i vist que molts xativins es veuen abocats a utilitzar les piscines de les pedanies, per a garantir que tota la ciutadania gaudisca dels serveis públics, Xàtiva Unida fa una aposta ferma per a reformar la piscina Murta. A més, aposta per fer una piscina en la part nord-est de la ciutat. La instal·lació formaria part de la rehabilitació del Molí de Serrampedra com un complex multiesportiu amb un saló de conferències, gimnàs, sala de crossfit i ciclisme de sala, que donarà servei esportiu a aquesta part de la ciutat.

Pla d’emergències

Des de Xàtiva Unida expliquen que altres propostes necessàries per a combatre la calor són la redacció d’un pla d’emergències per onades de calor, on quede establit què fer i com reaccionar en aquests casos; la creació de refugis climàtics mitjançant l’ampliació d’horaris d’instal·lacions municipals que compten amb refrigeració; la renaturalització de la ciutat, amb més verd i menys asfalt, amb la creació de corredors verds, restauració d’àrees fluvials i una xarxa d’espais ombrejats, per a minimitzar l’efecte illa de calor i reduir les temperatures.

Segons Andrés Garcia, enginyer tècnic agrícola i número 5 de la candidatura de Xàtiva Unida, “una ciutat no és ciment i asfalt”. “Una ciutat és un espai on les persones que habiten interaccionen entre elles i amb l’entorn, i, dins d’aquest entorn, trobem la climatologia. D’aquesta manera, la planificació, les infraestructures noves, l’urbanisme, la mobilitat, l’accessibilitat o el disseny dels parcs i places són fonamentals per a fer de Xàtiva una ciutat amable, una ciutat per a viure, una ciutat amb futur. Fent veïns i veïnes, fent barris i fent poble”.