Convoquen una nova protesta contra Peter Lim

La plataforma valencianista d’oposició a Meriton ha convocat l’afició, diumenge a les 17.30 hores, a l’avinguda de Suècia, abans del València-Reial Madrid a Mestalla. La intenció és aprofitar la repercussió del partit contra els blancs perquè el missatge contra la propietat arribe a més racons del món. El col·lectiu convida el valencianisme a portar “pancartes” i fer-se sentir en aquest moment crític pel qual travessa el club amb la possibilitat del descens. “Cal fer veure als polítics que el València C.F. ens importa. És el moment de fer veure a CaixaBank que no es pot donar cobertura a qui està matant el València C.F. És el moment d’assenyalar Peter Lim i Jorge Mendes, que han tacat la història del nostre club amb els seus negocis bruts”.

Libertad VCF va lliurar ahir, a les oficines del València C.F., un escrit similar al que va enviar a l’Elx C.F. fa unes setmanes, en què els adverteix que l’afició valencianista “portarà cartelleria i banderes amb missatges. De la mateixa manera, advertim que, si continuen violentant-se els drets dels valencianistes, actuarem en el marc que ens permeta la llei enfront de les persones que promoguen i exercisquen aquestes accions”.

El comunicat també diu que “la lluita per la permanència ha de compatibilitzar-se amb la lluita per la supervivència. I, si alguna cosa podem tindre clara, després de nou anys amb Peter Lim i els seus sequaços al capdavant del club, és que el perill de mort és real. Volem que siga una manifestació diferent, on se’ns senta i se’ns llija. Així que us convidem a tots a portar la vostra pancarta amb el missatge que vulgueu transmetre. Diumenge, els mitjans de comunicació tindran posada la mirada a Mestalla i hem d’explicar-los la realitat del que ocorre en el València C.F. És el moment perfecte per a fer veure als polítics que el València C.F. ens importa. És el moment de fer veure a CaixaBank que no es pot donar cobertura a qui està matant el València C.F.”.