Garrido demana “joc net” en les eleccions dels arquitectes

Pepe Garrido, candidat a presidir la Junta de Govern del Col·legi d’Arquitectes de València, va reclamar ahir “joc net” en les eleccions, que se celebraran divendres que ve. El candidat va denunciar que la candidatura rival, que encapçala Marina Sender, s’està aprofitant que actualment controla la junta. “El joc net que jo propugne no s’està complint des de totes les parts. De fet, s’ha convocat un acte, per la junta sortint, dirigit a joves, utilitzant arxius i mitjans col·legials. És una convocatòria a una ‘cervesa de fi de campanya’. Això no és ètic i ho pose en coneixement del degà per si ha d’adoptar-hi mesures”, va assegurar Garrido.

Avantatge L’aspirant sosté que “és evident que s’estan utilitzant mitjans i informació col·legial a favor de la candidatura de Sender. No és moment de fer aquest acte ara. Això no val. Aquest llistat de joves jo no el tinc. És jugar amb avantatge. És indignant”. Pepe Garrido opta a presidir la Junta de Govern del Col·legi Territorial d’Arquitectes de València amb un programa basat en la regeneració de l’organització després d’anys en mans del mateix equip. La candidatura ha nascut amb un “suport ampli” entre professionals amb ganes de canvi. L’equip de Garrido, en el qual s’ha integrat com a número dos José María Tomás Llavador, planteja limitar el nombre màxim de mandats en els quals es pot estar al capdavant del Col·legi d’Arquitectes per a afavorir la renovació, i defensa la millora salarial dels professionals, que cobren de mitjana un 40 % menys que els seus col·legues de França o Alemanya. Marina Sender opta a la reelecció després de tres anys de mandat. Còpia del programa Pepe Garrido va lamentar que la candidatura rival ha copiat tot el seu programa. “Som els únics capaços de garantir la regeneració que necessita el Col·legi d’Arquitectes. Alguns d’ells (en referència a membres de la candidatura rival) fa vint anys que estan en la junta i no poden oferir una renovació. Els companys del col·legi volen un canvi total. Estem rebent un gran suport”, va assegurar Garrido.