La Generalitat destina 780.000 euros a exhumar víctimes de 49 fosses en cementeris de Castelló de la Plana, Paterna i Alacant

La Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica ha publicat en la plataforma de contractació del sector públic i en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) la licitació d’un contracte que permetrà desenvolupar el Pla d’exhumacions de la Generalitat 2023 i que inclou la cerca de 422 víctimes més del franquisme i la dictadura en 49 fosses localitzades als cementeris de Castelló de la Plana, Paterna i Alacant.

El contracte d’indagació i investigació, localització, delimitació, exhumació i estudi antropològic de víctimes de la Guerra Civil i la dictadura franquista ascendeix a 780.007,14 euros i es divideix en tres lots per a desenvolupar els treballs en els tres cementeris, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

El primer dels lots centrarà la seua intervenció en les files 6, 7, 8, 9, 10 i 13 i en una tomba del cementeri de Castelló de la Plana per a trobar 228 persones. El segon preveu els treballs de localització i exhumació en 41 fosses del cementeri de Paterna, on es pretén localitzar un total de 180 víctimes. L’últim dels lots inclou la cerca de 14 víctimes en la fossa VIII del cementeri d’Alacant.

L’equip de treball per a realitzar les intervencions haurà d’estar compost, com a mínim, per un historiador, un arqueòleg i un especialista forense. Les ofertes s’hi poden presentar fins al pròxim 13 de juny, a les 14.30 hores.