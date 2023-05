El PSPV tria la plaça de la Mare de Déu per al míting amb Pedro Sánchez

El PSPV s’ha decantat per la plaça de la Mare de Déu com a lloc per a celebrar el míting central de campanya aquest dissabte de matí. Amb el Palau de la Generalitat de fons, el president del Govern, Pedro Sánchez, acompanyarà el seu homòleg en la Generalitat i candidat a la reelecció, Ximo Puig, i la candidata a l’Ajuntament de València, Sandra Gómez, en un acte que es preveu multitudinari per a exhibir múscul. Si, un dia després, el PP tractarà d’omplir la plaça de bous de València amb la visita d’Alberto Núñez Feijóo, els socialistes responen amb la plaça de la Mare de Déu. La gira que ha emprés el president de cara a un tercer mandat es diu “En totes les places”, i aquesta, la plaça de la Mare Déu, apareix com un símbol, plaça de places i en una ubicació que deixa clar l’objectiu: continuar al Palau de la Generalitat, que s’albirarà en el fons.

L’elecció de la plaça de la Mare de Déu permet mostrar proximitat, una candidatura a peu de carrer i en un lloc habitual de celebració per als valencians, des de festivitats religioses com l’ofrena cada 17 i 18 de març fins a manifestacions de caràcter polític. El fet de ser a l’aire lliure és un símbol, però també un risc. El pronòstic meteorològic podria generar un problema per al qual el partit ja estudia alternatives.