Ribó anuncia un cementeri per a mascotes

“A València hi ha censats més de 155.000 gossos i gats, una dada molt important que diu molt de l’afecte als animals que tenim els valencians i les valencianes. Moltes de les persones que comparteixen les seues vides amb aquestes mascotes les consideren part de la família, per això volem donar-los l’oportunitat de tindre un lloc on enterrar-les i mantindre-les en el record quan ja no estiguen”, ha explicat l’alcalde, Joan Ribó, que ha estat acompanyat per l’actual regidora de Benestar Animal i candidata, Glòria Tello, i per Papi Robles. La instal·lació se situarà en una parcel·la situada entre el parc de la Rambleta i el cementeri general i està previst que es duguen a terme les actuacions necessàries per a adequar l’espai i convertir-lo en un jardí amable per a passejar, amb bancs i zones verdes que allunyen l’experiència de visitar les restes de les mascotes de la imatge trista i grisa dels cementeris tradicionals.

Només per a cossos incinerats

La mesura estarà destinada exclusivament a cossos incinerats, tal com ha detallat Glòria Tello. “La llei sanitària exigeix que tots els animals de companyia siguen incinerats quan moren, i hi ha dues opcions, recuperar les cendres o no. Fins ara, molta gent no les recuperava, perquè no sabia què fer amb aquestes, i, amb aquesta iniciativa, estem convençuts que moltes persones optaran per fer ús del cementeri d’animals”. Es podran depositar les cendres de les defuncions que es produïsquen una vegada estiga en funcionament el cementeri o, si s’han produït amb anterioritat, sempre que hagen sigut custodiades i siguen depositades en urnes compostables, a fi que la iniciativa no provoque cap perjudici al medi ambient.

L’espai reservat per a enterrar els animals estarà conformat per fileres d’arbres de poca altura, sota dels quals se situaran les urnes, per la qual cosa la iniciativa contribuirà també a arbrar aquesta zona de la ciutat. “La idea és començar per una instal·lació suficient per als pròxims anys, però amb possibilitats de créixer si és necessari”, ha afegit Joan Ribó. Està previst també que en el mateix recinte s’incloga també un crematori d’animals.

“S’hi podran depositar les cendres de les defuncions que es produïsquen una vegada estiga en funcionament el cementeri o sempre que hagen sigut custodiades en urnes compostables”

Encara que la xifra de la inversió necessària és molt estimada, s’ha calculat que el projecte tindrà un cost que podria rondar els 200.000 €, a falta d’un estudi formal que tinga en compte totes les circumstàncies. Des de Compromís defensen que aquesta iniciativa suposa un reconeixement a la companyia i l’estima que els animals aporten a les nostres vides. “Hi ha diverses ciutats europees, com París, Viena o Edimburg, que ja tenen cementeris de mascotes i volem que València siga la següent”, ha afirmat l’alcalde, Joan Ribó.