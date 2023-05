Arranquen les obres del jardí de la Murta a Benimaclet

L’Ajuntament de València ha començat les obres del nou jardí al carrer Murta, al barri de Benimaclet, situat en un solar catalogat com a zona verda i que preveu la creació de dues zones de joc infantil diferenciades.

El projecte va sorgir del procés participatiu DecidimVLC i ha sigut adjudicat per un import de 197.031 euros. El termini d’execució previst és de tres mesos, ha detallat el consistori en un comunicat.

Es preveu la conservació dels arbres i arbustos que hi ha, excepte els que es troben en mal estat o que dificulten el creixement d’uns altres. Es crearan dues zones de joc infantil diferenciades, una de les quals estarà destinada als xiquets i xiquetes més xicotets, allunyada del trànsit i envoltada per carrers per als vianants. L’altra zona serà per a públic infantil de més edat, al costat del carrer de la Murta i separada d’aquesta via per una barrera vegetal.

El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha assenyalat que aquest projecte va eixir proposat i votat en els pressupostos participatius i ha remarcat “la mobilització que va dur a terme la comunitat educativa del CEIP Benimaclet, que està situat molt prop del solar”.

Una vegada estiguen concloses les obres, el jardí permetrà una connexió directa entre el carrer Murta, situada al sud de la parcel·la, i el carrer per als vianants que hi ha entre aquesta parcel·la i el CEIP Benimaclet, al nord del solar. La connexió es portarà a cap mitjançant un passeig, traçat en diagonal, amb arbres disposats a portell, bancs i butaques.