EU reivindica els seus anys de gestió a Castelló

Esquerra Unida va inaugurar la campanya electoral a Castelló amb un acte al pati de l’Obrera, edifici emblemàtic per als treballadors del poble, que va conjuminar la reivindicació de la seua gestió en el Govern municipal i un homenatge a militants històrics de la formació.

El candidat a l’alcaldia, Bryan Richart, va destacar, en primer lloc, la tasca d’Esquerra Unida a l’Ajuntament de Castelló entre 2015 i 2019, amb Otti Ferrando, com a regidora de Benestar Social, Dona, Majors i Polítiques d’Igualtat, “una regidoria que sembla haver decaigut en els últims quatre anys”, va apuntar Richart, que també va enaltir la gestió de Marta Grimaltos al capdavant de la Regidoria de Cultura i Joventut, “amb una tasca que va meréixer el Reconeixement de la Cultura 2019 que concedeix la Diputació de València per mitjà del SARC (Servei d’Assistència i Recursos Culturals) per les seues tasques de gestió cultural i la seua alta participació en els projectes del SARC”.

A continuació, Richart va posar el focus en tot el que s’ha executat des de la Regidoria de Joventut i Memòria Història que ell mateix ha dirigit aquests últims quatre anys. “Hem aconseguit grans coses, no tantes com voldríem, perquè sempre volem més, i, al cap i a la fi, només hem comptat amb un regidor aquesta legislatura, però abans d’aquesta legislatura no existia Castelló Jove, que hui dia disposa de dues treballadores, ni els corresponsals juvenils, que tant estan participant en les activitats que s’han dut a terme de la Regidoria de Joventut”, incidia Richart.

L’acte va servir, igualment, per a retre homenatge a militants històrics de la força d’esquerres com Mati Albert, Eduardo Martorell, Juan Varela, Vicent Vidal i Antoni Vizcaíno, als quals Richart va agrair “una vida de lluita i implicació”, així com els valors i “la tasca que han desenvolupat en el si de la formació”.