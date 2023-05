La fi de la Transit, la gran incògnita productiva de Ford Almussafes

La factoria de Ford Almussafes viu immersa en una complexa realitat. Després d’arribar a un acord en un expedient de regulació d’ocupació (ERO) que provocarà l’eixida, via prejubilacions o baixes voluntàries, de 1.124 empleats, el següent horitzó de la planta —amb permís d’una electrificació prevista per a 2026, però de la qual es desconeixen encara els terminis d’inversió i quins models arribaran— es troba ara en una incògnita productiva. I aquesta no és una altra que la que rodeja la furgoneta Transit en diversos fronts.

En el més absolut curt termini, cap unitat d’aquest model, la principal destinació de venda del qual és el mercat estatunidenc —l’any passat, quasi una de cada tres fabricades en la planta valenciana van viatjar al país nord-americà—, eixirà de la factoria durant aquesta setmana i la que ve. L’anunci, comunicat la setmana passada als sindicats per la multinacional en les reunions de la comissió de seguiment de l’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) que regeix a Almussafes des de fa mesos, s’explica —emfatitzaven fonts sindicals coneixedores de la situació en la planta— per una falta de components “a nivell general” i no per l’absència d’una peça en específic.

Això es tradueix en el fet que, dins d’una crisi de subministraments que encara no dona treva a Ford, és la Transit —produïda en el sistema B de la factoria— la que es veurà més perjudicada, i no tant un Kuga —fabricat majoritàriament en el sistema A i en menys mesura en el B, que encara així no es produirà tampoc aquesta setmana per aquesta falta de peces— que està tenint, durant aquest 2023, un millor acolliment en vendes que en anys previs.

Desaparició

No obstant això, més enllà de circumstàncies rellevants però puntuals, la gran incertesa està fixada en la data en la qual la furgoneta desapareixerà definitivament de les línies de producció d’Almussafes. Se sap que la seua fi es produirà en els pròxims mesos, seguint amb això el camí d’eixida que ja van viure aquest abril els S-Max i Galaxy i deixant com a únic model “supervivent”, fins a l’arribada dels elèctrics, el Kuga. No obstant això, hui dia, encara no hi ha data oficial per al seu adeu.

A finals d’enguany està previst que Ford presente la nova generació de la furgoneta Transit

Fonts en la planta consultades asseguren que la companyia estaria considerant posar fi a la producció de la Transit a partir d’estiu. Aquest camí, que altres fonts no confirmen, però tampoc desmenteixen, portaria aparellat el final del sistema B de producció, que actualment només treballa en el torn de matí a causa de l’ERTO. Amb això, afigen des de la planta, tots els treballadors que quedarien després de les eixides de l’ERO en aquest sistema passarien a l’A, que continuaria fabricant el Kuga en torn de matí i vesprada com fins ara. En paral·lel, aquesta modificació deixaria el B preparat per a escometre quan es decidisca la inversió necessària per a adaptar-lo a la fabricació de cotxes elèctrics, treballs que es prolongarien durant uns sis mesos.

Sense data encara per a la signatura

Davant d’aquest plantejament, fonts oficials de la companyia consultades per aquest diari asseguraven ahir que no “tenim una data anunciada o definida encara” i que, de moment, “no està previst que després de l’estiu es vaja a deixar de fabricar”. El que sí que se sap és que a finals d’enguany està previst que Ford presente la nova generació d’aquesta furgoneta, un model que es produirà a Romania i no a Espanya. Això deixarà via lliure perquè la planta d’Almussafes, com està previst, quede en el futur com a lloc de producció de vehicles elèctrics purs de gamma més alta que servisquen per a competir amb Tesla.