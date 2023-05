La Fiscalia veu indicis de delictes en la gestió de Meriton

Miguel Zorío ha aconseguit que la Fiscalia investigue Peter Lim, Layhoon Chan, Jorge Mendes i Amadeo Salvo per “buidar la caixa del València CF”. El portaveu de Marea Valencianista va presentar ahir en les oficines de l’Àrea Afició del València la notificació per escrit de la Fiscalia de Delictes Econòmics de València en la qual s’admet a tràmit la querella de Zorío (presentada el 31 de gener de 2023) i s’ordena incoar diligències d’investigació contra “els quatre sospitosos de gestionar el València de manera deslleial”.

La investigació serà a càrrec de la Fiscalia de Delictes Econòmics i no de la Fiscalia d’Anticorrupció, on va ser presentada la denúncia en primera instància. D’aquesta manera, només s’investigaran quatre dels huit delictes: falsedat comptable, administració deslleial, corrupció entre particulars i contra la Hisenda Pública. La Fiscalia investigarà els implicats per falsedat comptable en l’intercanvi de Jasper Cillessen-Neto Murara amb el Barcelona per 35 milions d’euros. Un preu fora de mercat per a evitar que Peter Lim haguera d’afrontar més de 30 milions d’euros de pèrdues en el compte de resultats del club valencianista. “Són molt semblants al que va succeir en la Juventus de Torí amb l’intercanvi entre Pjanic i Arthur. En la Juve, els membres del Consell ja han sigut condemnats i apartats de la gestió per una operació idèntica”, explicava Zorío.

La Fiscalia no investigarà, per tant, els delictes d’apropiació indeguda, malversació de fons, corrupció en els negocis i blanqueig de capitals. La primera decisió de la fiscal ha sigut recopilar la documentació de les tres denúncies que es van presentar prèviament i per les quals es van obrir diligències (arxivades totes en 2015, 2016 i 2018). “Com sabeu, ací van vindre Cancelo, Rodrigo, André Gomes i Enzo Pérez. En el Benfica es van vendre tots per 90 milions i, no obstant això, en comissions i despeses de fitxatges, va haver-hi 35 milions”, explicava Zorío. En la documentació presentada a la Fiscalia es demostra com, per exemple, Rodrigo i André van ser comprats al Benfica per Meriton Capital Ltd, de Peter Lim, i després revenuts al València. A més, Lim i els seus col·laboradors necessaris seran investigats per corrupció entre particulars i administració deslleial per perjudicar els accionistes del club i la Fundació del València CF. El Barcelona i el Benfica també seran objecte d’investigació.

L’acusació pública veu indicis de delictes en la gestió de Meriton i la fiscal de Delictes Econòmics té sis mesos per a aprofundir en la investigació, demanar més proves i instar declaracions per a determinar si Lim i els seus col·laboradors se senten en la banqueta. El portaveu de Marea dona valor al que ha aconseguit perquè “aquesta és la primera vegada que Lim és denunciat i investigat com a administrador de fet del València i de Meriton Holdings”. “Ara Lim ja no es pot amagar darrere dels presidents que ha posat al capdavant del club aquests anys. Ell és el màxim responsable, encara que no l’únic, de com s’ha buidat el club econòmicament, esportivament i socialment”. Zorío espera que “aquesta siga la primera pedra per a fer fora Lim”. “És la primera vegada que Lim serà investigat, perquè és el que realment gestiona el VCF. Aquesta és la notícia de veritat. L’exemple que pose és el d’Al Capone, que finalment va caure per temes d’Hisenda. És un investigació similar a la del cas Negreira. El cas Negreira fa molt de temps que està investigant-se. Això acabarà com acabe, però sí que hem aconseguit que la justícia es fixe en el món del futbol”, va manifestar. Zorío és optimista: “En la Juve, el Consell d’Administració dels Agnelli se n’ha anat fora. Com diuen al València ha anat ‘a fer la mà’», va concloure Zorío.