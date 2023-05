Una inversió d’un milió d’euros porta la demanada fibra òptica a la platja de Canet

La fibra òptica a la platja de Canet d’en Berenguer ja és una realitat. Quasi 9.000 habitatges ja disposen d’aquest servei, amb el qual s’ha donat resposta a les demandes veïnals de la zona després d’anys de reivindicacions.

Els treballs d’instal·lació que està duent a terme l’empresa valenciana Redi i que finalitzaran d’ací a uns dies han donat cobertura a tot el nucli de la platja, a més de la coneguda zona del Poblat, una de les més complicades des del punt de vista tècnic, que ja disposa de servei després de tants anys sense tindre’n malgrat les contínues peticions.

Una actuació que començava a principis d’any i que ha sigut executada en uns quatre mesos. Unes obres que permetran l’accés de tots els veïns i veïnes de la platja a internet, telefonia mòbil i televisió, fins a un giga simètric, explicaven des de l’operadora ibèrica de xarxes.

La instal·lació de fibra òptica, que ha suposat una inversió pròxima al milió d’euros, amb una cobertura geogràfica d’un 97 %, compta ara amb una segona part, que són les altes, que estan tramitant-se des de principis de maig, un servei per al qual no és necessari pagar l’alta sinó només la taxa mensual.

Servei de qualitat

L’alcalde, Pere Antoni, es mostrava “molt satisfet” amb la finalització dels treballs i recordava que “l’accés a la fibra òptica és un dret reconegut en la Llei de telecomunicacions i que, per tant, era prioritari donar aquest servei als veïns de la platja, del qual feia anys que estaven privats. Hui dia és un servei d’interés general per al qual aquest ajuntament ha posat totes les facilitats al seu abast per a instal·lar-lo en temps rècord, a més d’assegurar-nos que es tracta d’un servei de qualitat. Sens dubte, era una de les assignatures pendents amb els veïns i veïnes de la platja i un dels nostres compromisos, hui ja complit”.