Les pròximes eleccions europees seran el 9 de juny de 2024

Les pròximes eleccions europees ja tenen data oficial. Els 27 ambaixadors permanents de la UE han acordat, aquest dimecres, que les pròximes eleccions al Parlament Europeu se celebren del 6 al 9 de juny de 2024. A Espanya, la jornada de vot tindrà lloc el diumenge 9 de juny. “És l’hora. Reformar. Canviar. Per a continuar escoltant, continuar explicant i continuar complint. Recuperar el sentit d’esperança i possibilitat que ofereix la UE. Tens l’oportunitat de triar. 6 - 9 de juny de 2024. Voteu”, ha reivindicat la presidenta del Parlament Europeu, la conservadora maltesa Roberta Metsola, animant els europeus a acudir a les urnes en un missatge difós en les xarxes socials.

La votació no només determinarà els nous 705 diputats que conformaran el nou hemicicle entre 2024 i 2029 i qui en serà el president. També servirà per a definir el repartiment de la resta d’alts càrrecs de les institucions europees per als pròxims cinc anys entre les diferents famílies polítiques i en funció dels resultats electorals. Entre ells, per exemple, el nou cap de la diplomàcia europea, però també la presidència de la Comissió Europea i del Consell Europeu, llocs ocupats actualment per la conservadora alemanya Ursula von der Leyen i el liberal belga Charles Michel. El segon no té opcions de repetir un mandat més, ja que el cicle de dos anys i mig per al qual va ser triat només pot renovar-se una vegada, cosa que va ocórrer l’1 de juny de 2022.

El futur de Von der Leyen

El cas de Von der Leyen és ben diferent. L’alemanya, que va ser ministra de Defensa del seu país anteriorment, sí que podria optar a un segon mandat de cinc anys, i, tot i que, segons han confirmat a aquest diari fonts del seu entorn, encara no ha pres una decisió, ningú dubta del seu interés per seguir vinculada, un cicle més, al càrrec al qual va arribar de rebot. La seua arribada a l’executiu comunitari va ser tota una sorpresa, ja que no figurava entre els anomenats Spitzenkandidaten, el sistema de caps de llista promogut pels grups polítics del Parlament Europeu.

En 2019, el cap de llista del Partit Popular Europeu, la família a la qual pertany Von der Leyen, era el també alemany Manfred Weber, que presideix actualment el PPE i el grup en l’Eurocambra, però el seu nom va ser rebutjat pels caps d’estat i de governs europeus, que van triar l’alemanya, enterrant, així, el sistema dels caps de llista. En tot cas, la possibilitat que von der Leyen repetisca mandat dependrà en bona part de si el PPE aconsegueix mantindre’s com la primera força en l’hemicicle, en el qual se senten 59 eurodiputats espanyols. Segons el repartiment actual, la família més nodrida és la socialista, que compta amb 21 eurodiputats, per davant del PP (13), Ciutadans (7), Vox (4), JxCat (3), ERC (2), Podem (2), IU (2), PNB (1), BNG (1), Catalunya en Comú (1), Anticapitalistes (1) i un independent (Javier Nart).