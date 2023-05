El Llevant no pot jugar més amb foc

El Llevant està molt tocat, però no afonat. L’empat contra el ja descendit Eivissa complica un ascens que s’havia tornat a posar a tir després d’una nova jornada de resultats favorables dels rivals directes. Els de Calleja van perdre dos punts que era innegociable sumar i van deixar unes sensacions molt preocupants en un partit en el qual no van ser capaços d’inquietar un rival que no s’hi jugava res. Ja no hi ha marge d’error quant a resultats ni quant a sensacions en un grup que està obligat a ascendir per la via que siga.

Quico Catalán es va presentar ahir en l’entrenament a Buñol. El president està preocupat, però no prendrà cap decisió dràstica a dos partits que concloga la lliga. El que espera és una imatge i una actitud molt diferents, aquest dissabte, en la penúltima jornada a Vila-real, on el desplaçament massiu que es preveia es veu refredat per la desafecció que ha deixat la mala ratxa de l’equip. En qualsevol cas, ja no hi ha més excuses per a un equip que s’ha desviat per complet del camí i està rebent tot el suport possible d’una afició decebuda.

El principal assenyalat d’una nit per a l’oblit és Javi Calleja. El tècnic madrileny va fallar en el plantejament i més encara en els canvis. La majoria de les variants que està provant en les últimes setmanes estan donant poc resultat i l’equip va ser molt pla contra l’Eivissa, al qual no va poder inquietar. Un dispar des de fora de l’àrea de Joni Montiel i una rematada de Wesley, tots dos en el primer temps i sense dificultats per a Germán, van ser tot el bagatge d’ocasions d’un equip que va acaparar el 81 % de la possessió. I no és la primera vegada que els granota entropessen contra un rival de la zona baixa: de 21 rivals, tots menys Alabés i Vila-real B han puntuat aquest curs contra el Llevant.