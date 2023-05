Puig i Mazón es disputen el vot rural amb un xoc entre donar ajudes i abaixar impostos

Un mateix objectiu, dos camins diferents. Ximo Puig i Carlos Mazón s’han llançat, aquest dimarts, a buscar el vot rural, amb coincidència de diagnòstic, però amb receptes pràcticament oposades. Els candidats de PSPV i PP convenen que la Comunitat Valenciana és líder en abandó de terres de cultiu i a alertar del problema de la despoblació o de la dificultat de control dels incendis per l’èxode rural; no obstant això, a l’hora de les solucions, s’evidencien les discrepàncies ideològiques amb l’aposta per les ajudes públiques directes del primer enfront de l’eliminació d’impostos del segon.

La població valenciana viu majoritàriament en entorns urbans del litoral, no obstant això, en un context electoral de màxima igualtat i amb el component dels comicis als ajuntaments, el món agrari, tant el vinculat directament al camp com també el relacionat amb l’interior, hi té un pes destacat. El sector agroalimentari i de medi ambient suposa més de 130.000 ocupacions; quasi un milió de persones viu en zones d’interior (a més de 100 metres d’altitud) i quasi 80.000 ho fan en municipis en risc de despoblació.

És per aquesta realitat perquè Puig i Mazón van reforçar ahir els seus discursos amb propostes i accions concretes. El primer, presentant una part del seu programa a Castelló, la província més afectada per la despoblació i on més percentatge dels seus habitants (quasi un de cada quatre) viu en un municipi de menys de 10.000 persones, mentre que el segon es va reunir amb representants de l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA), entre ells, el seu president, Cristóbal Aguado, per a transmetre-li l’aplicació de la seua rebaixa fiscal en el camp.

Així, el president i candidat a un tercer mandat es va comprometre a posar en marxa subvencions de fins a 2.000 euros per hectàrea perquè els agricultors cultiven terres en desús. L’objectiu, va dir Puig, és “generar una aliança entre ramaders i agricultors per a la defensa de la protecció del territori enfront dels incendis” i que la terra “siga productiva”. Així, va explicar que “les zones més treballades són les que fan de tallafocs naturals i hem de treballar en aquesta direcció”, i va avançar que es posarà en marxa una experiència pilot a l’Alt Palància.

“Compensar les renovables”

No és l’única mesura amb la qual l’aspirant dels socialistes va llançar ahir picades d’ullet cap a les zones d’interior. Una de les qüestions que més estan arribant a aquestes àrees són la instal·lació d’energies renovables, i, sobre aquestes, els del puny i la rosa proposen que es vincule la instal·lació de parcs d’energies renovables en els municipis amb una rebaixa de la factura de la llum a qui residisca en el municipi. “Hem de compensar els municipis que suporten més aquestes instal·lacions”, va sentenciar Puig.

“La millor subvenció que podem donar és els impostos zero a qui compra i a qui ven”, va replicar el candidat del PPCV, Carlos Mazón, que va evidenciar les diferents vies que proposen els populars enfront de la “falta d’interés” de l’actual Consell per solucionar els problemes del camp valencià. Ho va dir en la seua reunió amb representants de l’Associació Valenciana d’Agricultors, als quals va traslladar que la revolució fiscal que planteja també arribarà al camp i serà un dels elements clau per a assegurar la seua continuïtat.

Mazón va recordar que la transmissió de terres agràries, que actualment estan gravades al 8 % en l’impost de transmissions patrimonials, amb el PPCV passarien amb caràcter general al 3 % a la Comunitat Valenciana sempre que es dediquen a l’explotació agrària productiva, mentre que si el que adquireix el terreny és un jove professional de l’agricultura de menys de 40 anys, el tipus serà de l’1 %. “La Comunitat Valenciana no pot continuar sent la primera regió de tot Europa amb les dades d’abandó agrícola més altes, no només pels agricultors, sinó també per motius de medi ambient”, va expressar.