El Consell autoritza plantes solars que doblen la capacitat actual

La Generalitat Valenciana autoritzarà, abans que acabe la setmana, plantes fotovoltaiques amb una potència de 340 megavats, que se sumen al projecte de 100 megavats promogut per Repsol a Villena. Entre tots els projectes generen 440 megavats, més potència que ofereix la xarxa actual de parcs solars valencians. Aquestes plantes van superar el tràmit mediambiental el 25 de gener (quan es va complir la fita que posava en perill desenes de projectes), i, en el cas d’aquelles que tramita la Generalitat Valenciana, ja tenen la llicència de construcció.

Els parcs valencians que ja estan connectats a la xarxa de distribució tenen una potència de 411 megavats i el Consell s’ha marcat com a objectiu que, en 2026, estiguen operant plantes solars amb una potència de 6.000 megavats. Dels projectes de construcció (que és l’última fase administrativa) que estan sent autoritzats, ara la Generalitat ja ha donat llum verda a dues centrals que sumen 100 megavats.

El Águila i Alhorines

En concret, es tracta de les plantes del Águila, a la localitat d’Ayora (amb 43,4 MW), i del projecte solar Alhorines (49,9 MW), situat a Villena. La potència instal·lada per aquestes dues noves infraestructures facilitarà el subministrament d’energia “neta” a més de 50.000 llars.

En el cas d’Ayora, la instal·lació inclou la infraestructura d’evacuació amb les centrals fotovoltaiques Chambó, Mambar i Eiden, dels promotors Chambó Renovables, Mambar Renovables i Eiden Renovables, als termes municipals d’Ayora i Zarra. També preveu la connexió prevista a la xarxa de transport d’energia elèctrica en la subestació d’Ayora de 400 kV de Red Eléctrica de España (Redia).

Respecte al projecte de Villena, es tracta d’una planta d’Iberdrola que ha rebut autorització per a la implantació en sòl no urbanitzable. La potència del parc solar Alhorines és de 49,9 MW. La seua infraestructura d’evacuació està compartida amb els projectes de les centrals fotovoltaiques denominades La Encina i Paraje La Encina, compresa per la subestació Los Alhorines-La Encina i la línia aerisubterrània de 132 kV que discorre per Villena fins a la subestació. A més, s’ha declarat la utilitat pública de la línia d’evacuació.

Nous projectes

La resta de projectes que està a punt d’autoritzar el Consell suma 239 megavats. Les plantes estan situades a Ayora, Villena, Mutxamel, Chiva, la Vall d’Uixó, Alacant (Fontcalent), Borriana, Crevillent, Requena i Monforte del Cid.

Repsol Renovables

De manera paral·lela, Repsol (a través de Repsol Renovables) acaba d’obtindre del Govern l’autorització administrativa prèvia per a la construcció de la planta fotovoltaica Solar Villena de 102,95 megavats de potència instal·lada i la seua infraestructura d’evacuació. La planta està íntegrament al terme municipal de Villena (és un dels 20 projectes en marxa al sud de València amb una inversió de 600 milions) i, després de superar el tràmit ambiental, només li falta l’autorització administrativa de construcció. La planta estarà connectada amb la subestació de Sax. La companyia petroliera Repsol s’ha marcat com a objectiu aconseguir els 6.000 megavats de potència renovable instal·lada en 2025.