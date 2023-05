El Jurídic aprova l’homologació del mitjà i apura el requisit

Turbulències per a la fase final de l’aprovació del requisit lingüístic per al funcionariat de la Generalitat. L’exigència d’un nivell de valencià segons els rangs del personal de l’Administració autonòmica apura els seus tràmits burocràtics. Després de les tensions generades en el si del Consell entre Justícia i Educació, és a dir, PSPV i Compromís, durant set anys, a finals de novembre, tots dos departaments van tancar un pacte amb una acció doble que, no obstant això, no està exempta de traves.

Per a poder desembossar el requisit, especialment per a l’alt funcionariat, que s’havia quedat com l’últim nus per desembolicar, Gabriela Bravo i Raquel Tamarit van arribar a un acord: al funcionariat A1 i A2, els més alts, se’ls exigiria el C1 de valencià, l’antic mitjà, però, a canvi, aquest nivell es facilitaria a totes aquelles persones que tragueren, a partir d’ara, més d’un 7 de nota mitjana en l’assignatura de Llengua en Batxillerat. Això requeria dos decrets diferenciats que avancen de manera desigual. El més avançat és el de l’homologació de títols. Aquest l’ha de promulgar la Conselleria d’Educació i, aquest dimecres, ha rebut el vistiplau del Consell Jurídic Consultiu després d’haver-se registrat fa dues setmanes per la via d’urgència. El seu sembla haver-se aplanat perquè l’executiu autonòmic li done l’aprovació definitiva. Aquest decret és el que permetria que obtenint aquest 7 en Batxillerat s’expedira automàticament el C1. La bona notícia burocràtica, l’acceleració i possible posada en marxa d’ací a poc, s’entela amb la protesta d’una part de sectors afectats. En aquest sentit, s’han presentat fins a 2.000 signatures en contra d’aquesta acreditació en la Conselleria d’Educació, unes signatures promogudes per Escola Valenciana, El Tempir i el sindicat STEPV, entitats considerades afins als valencianistes, i en la qual s’inclou fins al 60 % del professorat de Valencià, que s’ha mostrat contrari a aquesta mesura. Més dificultats en el tràmit està trobant l’altra part, el decret de la Conselleria de Justícia que fixa la necessitat d’aquest examen i assenyala el nivell exigit pels diferents rangs funcionarials. Aquest decret continua pendent de rebre l’examen del Consell Jurídic Consultiu, malgrat que es va inscriure en tràmit d’urgència i s’esperava que fora aquesta setmana, i els terminis comencen a bollir. Seria necessari que rebera el vistiplau de l’òrgan estatutari en el ple de la setmana que ve si es vol aprovar abans d’eleccions. Fer-ho més tard implicaria dependre del resultat electoral i que la situació d’interinitat en la qual es quede el Consell (encara que guanye el Botànic, haurien de segellar un nou pacte i investir un nou govern) impedisquen el seu efecte en les oposicions que s’han de convocar a finals de juny, per a les quals ja s’esperava que estiguera en marxa.