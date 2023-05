El Pla del Cabanyal rep el vistiplau del Consell Jurídic Consultiu

La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, ha informat, aquest matí, que el Pla especial del Cabanyal (PEC) ja té l’informe positiu del Consell Jurídic Consultiu (CJC), l’últim que quedava per arribar. El Ple de l’òrgan consultiu va aprovar, ahir, l’informe “favorable” al nou pla sense enderrocaments de l’antic barri de pescadors protegit com a bé d’interés cultural. Així ho ha explicat la també candidata socialista a l’alcaldia de València, que ha assegurat que “ja tenim tots els informes favorables per a aprovar el pla, la protecció del barri ja és un fet i el Pla del Cabanyal s’aprovarà”.

“La dreta ha fet tot el possible perquè el pla no tirara avant i ha generat incertesa a tots els veïns que estaven desitjant que el pla s’aprovara per a regenerar el barri i rehabilitar les seues cases”. “Males notícies per a aquells que tant de mal han fet al Cabanyal amb l’objectiu d’especular”, ha destacat la regidora.

Mil habitatges, més zones verdes i 1.600 edificis protegits

“Aquest pla protegeix el Cabanyal i trau les excavadores del barri, que només hi entraran per a construir parcs i jardins, places i serveis públics”. Una vegada rebuts tots els informes favorables, la Comissió Territorial d’Urbanisme aprovarà “de manera imminent” el Pla del Cabanyal.

“Aquest pla protegeix el Cabanyal i trau les excavadores del barri”

L’informe del CJC és preceptiu, ja que el nou pla del Cabanyal preveu un canvi substancial del planejament per l’increment de zones verdes. El PEC preveu 192.000 metres quadrats de zones verdes (inclosa la renaturalització del passeig marítim), més del doble del que preveu el Pla general (PGOU) de 1989. L’òrgan consultiu informa, sobre aquest tema, que “les zones verdes i els espais lliures constitueixen enclavaments fonamentals que afavoreixen l’ús racional del sòl, evitant l’excessiva massificació i contribuint al desenvolupament adequat de la vida dels ciutadans”.

El doble de zones verdes

El nou pla especial, que preveu la protecció de més de 1.600 edificis del barri i preveu la construcció de més de mil habitatges, 700 de protecció pública, així com tres eixos verds, queda ara pendent de l’aprovació definitiva per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Conselleria de Territori i Habitatge. El passat 3 d’abril, la Comissió va donar l’aprovat condicionat al pla a l’espera que arribaren els informes de la Direcció General de Costes, la secretària d’estat de Telecomunicacions i la Conselleria d’Educació després de les correccions introduïdes per l’equip redactor davant de les objeccions que havien posat els tres organismes a l’última versió del PEC.

Després de quasi huit anys de tramitació, el Pla del Cabanyal, una de les grans bases del PSPV, arribarà tècnicament aprovat a eleccions. Els últims informes pendents han arribat a contrarellotge en les últimes setmanes. El vistiplau de Costes ho va fer després de l’eliminació l’hotel de 15 plantes previst en el front marítim. També s’han suavitzat les restriccions al cablejat i les antenes de les operadores de telefonia, com exigia la Secretaria de Telecomunicacions, i s’ha justificat l’eliminació de part de les reserves de sòl escolar davant de la reducció de la població escolar prevista al barri, com havia demanat la Conselleria d’Educació.