El PSPV competirà amb Feijóo amb la seua “Festa de les famílies”

Les famílies s’han convertit en el segon eslògan de campanya del PSPV. Més enllà de la figura de Ximo Puig com a principal actiu electoral (ho demostren amb el lema “el president”), els del puny i la rosa han fet de les mencions a “les famílies” una de les seues banderes, amb la qual atraure el màxim possible de vots, especialment en les classes mitjanes, per a tractar de competir amb el PP, una reivindicació que diumenge es farà en forma de festa i servirà per a contraprogramar Alberto Núñez Feijóo.

El PSPV ha organitzat una “Festa de les famílies” diumenge que ve, dia en què està prevista la celebració del principal míting de campanya del PP a la plaça de bous de València amb la presència del seu líder estatal. Com a alternativa, els del puny i la rosa han planejat un matí festiu en les quatre ciutats més poblades de la Comunitat Valenciana: València, Elx, Alacant i Castelló de la Plana. Ho va anunciar dilluns el candidat a la Generalitat i s’ha materialitzat aquest dijous. Serà una manera d’evidenciar, va dir, l’“aliança del PSPV amb les famílies” i mostrar la seua aposta per aquestes. Serà un acte de “convivència” en el qual es destaque la tasca de les famílies com un “factor d’estabilitat” i que servirà als del puny i la rosa per a insistir en una de les seues mesures estrela: la consideració de família nombrosa a partir de dos fills. “Pol audiovisual” D’altra banda, el cap del Consell i aspirant dels socialistes a un tercer mandat al capdavant de la Generalitat va presentar, aquest dijous, algunes de les propostes per a la província d’Alacant, el territori on amb més força es percep la dreta. En aquest sentit, Puig ha apostat “per fer d’Alacant un pol de l’audiovisual a tot el món” i ha avançat que “la Ciutat de la Llum acollirà l’any que ve la fira audiovisual més important del sector”. “Aquesta acció ens permetrà valorar el segell de la Ciutat de la Llum i sumar sinergies per a convertir-nos en una destinació de primera magnitud per a les empreses audiovisuals que mou milers de milions d’euros a tot el món”, va expressar Puig sobre aquest tema, lluint gestió d’un dels principals assoliments a la província en desencallar la situació que vivia aquesta infraestructura. Així mateix, també ha llançat les seues propostes en turisme. Entre aquestes destaca que s’impulsen programes de formació en el sector turístic per a aquells mesos en què hi haja menys demanda”, una proposta que, ha considerat, “garantirà una millora extraordinària dels productes turístics, així com una millora en la qualitat del treball en el sector”. També ha expressat el seu “compromís” per impulsar mesures que atallen el problema de l’estacionalització del turisme i ha destacat que “sumarem sinergies des de la Generalitat amb sindicats i empresaris per a aconseguir-ho”.