Ribó diu “Torrente” però demana que s’escriga ‘València’

Consells venc que per a mi no en tinc. L’alcalde de València i candidat de Compromís, Joan Ribó, es va referir a la ciutat de Torrent, durant el debat amb la resta d’alcaldables en el Canal 24 Horas, de TVE, com a “Torrente”.

El topònim correcte de la capital de l’Horta Sud és Torrent, des de fa més de 40 anys. De fet, el consistori va llançar, fa diversos anys, una campanya per a conscienciar sobre el nom de la ciutat. Fins i tot van recórrer a la imatge de Santiago Segura, cèlebre pel seu personatge de Torrente, per a sensibilitzar el personal. “Des que Lleida va deixar de ser Lérida, la gent hauria de saber que Torrent és una preciosa localitat valenciana”, assenyalava en el seu compte de Twitter l’actor i director madrileny. Però sembla que Ribó, valencianoparlant, desconeix el nom correcte de la ciutat més gran de la província, només per darrere de la que presideix, situada a escassos huit quilòmetres, i que compta amb representació municipal del seu partit amb dos regidors. L’alcalde va posar sobre la taula, en diverses ocasions, el nom de “Torrente” per a recordar-li a Maria José Català, candidata del PP al Cap i Casal, el seu passat i gestió a la capital de l’Horta Sud com a alcaldessa. Per cert, la torrentina no va corregir Ribó en cap de les ocasions en què Ribó va pronunciar “Torrente”. L’error de Ribó contrasta amb la polèmica sorgida amb el seu homòleg madrileny, José Luis Martínez-Almeida, respecte al nom de València, amb accent obert en la lletra e, en el nou quilòmetre zero de la Puerta del Sol. La lloseta que llueix en la capital és Valencia, sense l’accent. “Reitere la necessitat que es pose el nom oficial i no el que ells consideren, al mateix temps que felicite la iniciativa de posar tots els noms de les capitals de província. Però cal posar-los ben posats”, va manifestar l’alcalde.