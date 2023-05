Baldoví promet garantir places en residències a tots els majors que ho necessiten

El candidat a la Presidència de la Generalitat, Joan Baldoví, ha anunciat que, en la pròxima legislatura, les persones majors que ho necessiten comptaran amb una plaça residencial garantida a menys de 30 minuts de sa casa o l’accés a un centre de dia a 20 minuts, com a màxim, d’on visquen.

En aquest sentit, ha recalcat: “Cada vot a Compromís treballarà des del primer dia per a continuar millorant la vida de les persones”. “Ho hem demostrat en aquests anys en què des de les conselleries de Compromís hem multiplicat per tres la inversió en polítiques socials. Polítiques per a xiquets i xiquetes, per a joves, per a persones dependents i persones majors”, ha assenyalat Baldoví.

Augmentar el pressupost

No obstant això, ha indicat que són conscients que “encara queda molt per fer” i, per això, ens comprometem a augmentar la inversió, perquè en els pròxims quatre anys “les persones majors disposen de places residencials i centres de dia ben prop de sa casa”.

“Compromís ha demostrat que és garantia de polítiques per a les persones i ho hem fet possible fins i tot amb menys ingressos que la resta. I, per això, mai ens cansarem de reivindicar un finançament just per a poder arribar encara més lluny. Volem liderar el Botànic perquè siga més reivindicatiu davant del Govern central, més ambiciós i més valent en les seues polítiques”, ha afegit.