Bolca un tràiler de gran tonatge al costat de l’Oceanogràfic

Un camió de gran tonatge ha bolcat a primera hora d’aquest matí, al carrer Eduardo Primo Yúfera, al costat de l’Oceanogràfic, i ha provocat el tall de la via.

Pel que sembla, el tràiler portava, en el remolc, una càrrega pesada que s’ha mogut per una maniobra pròpia de la conducció i ha provocat que el vehicle acabara bolcant.

La Policia Local de València ha assegurat la zona i ha desviat el trànsit en direcció a Natzaret.

Malgrat l’aparatositat de l’accident, no s’han lamentat ferits. Segons ha pogut saber aquest periòdic, el conductor del camió no ha patit lesions i no cal lamentar cap altre dany personal.