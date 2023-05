Una empresa d’Alzira incorpora un sistema únic al món de separació de residus

L’empresa alzirenya Comercial de Reciclajes, un gestor de residus especialitzat en la fracció paper i cartó, estrenarà d’ací a unes setmanes un sistema de separació cridat a revolucionar la classificació robòtica de residus, ja que combina la majoria de sistemes d’identificació que hi ha actualment en el mercat, des d’algorismes d’intel·ligència artificial a sensors d’última generació, passant per l’anàlisi de la composició química dels materials, la qual cosa el converteix en un dispositiu únic en el món.

La màquina, batejada a com ICR-ECO, és el resultat del treball conjunt de diversos anys de Comercial de Reciclajes, Ecocidi Recursos, amb seu a València, i Inversiones JR Robótica, una firma de Sagunt especialitzada en integració tecnològica. Aquesta màquina de classificació està equipada amb sis robots antropomorfs capaços de realitzar 240 captacions per minut. Una altra de les novetats que aporta és que, a diferència dels sistemes actuals, ICR-ECO fa una classificació “en positiu”, és a dir, selecciona i retira aquells materials que es pretenen recuperar per a retornar-los al fabricador i propiciar-ne la reutilització, per la qual cosa es tracta d’una tecnologia que afavoreix l’economia circular.

“El que hem de fer és preparar un producte adequat perquè el reciclador, d’una manera fàcil i sense molta despesa energètica, puga reciclar el material”, explica Ricardo García (Ecocidi).

“Quan començàrem a estudiar el mercat per a veure què hi havia ara i què faltava, vam veure que quasi totes les opcions no treballen sobre positiu, se centren a llevar el fem però no busquen quedar-se amb el que necessiten per a donar-li un valor agregat. El problema el teníem a trobar les metodologies suficients per a identificar el que vols llevar. És molt fàcil dir si són plàstics, però és bastant més complex veure un paper i saber que és un paper blanc d’oficina o un cartonet d’una caixa de mariscos”, detalla Juan José Río, desenvolupador de la màquina. “La innovació és que hem integrat quasi tots els sistemes d’identificació que es poden trobar hui dia i que s’utilitzen sempre de manera independent”, explica.