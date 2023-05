L’espera quirúrgica a Sagunt se situa en una mitjana de 66 dies

El Departament de Salut de Sagunt segueix amb la millora gradual de les seues llistes d’espera quirúrgica, que és un dels grans objectius que sempre s’ha marcat el seu gerent, José Luis Chover. Aquests números es van disparar en els pitjors moments de la pandèmia, i, a poc a poc, també han tornat a la normalitat.

El que no ha variat en aquest temps és que l’àrea sanitària, que engloba els 16 municipis del Camp de Morvedre i localitats d’altres comarques limítrofes per a donar servei a més de 156.000 habitants, té millors dades que el conjunt de la Comunitat Valenciana. I és que la demora mitjana a Sagunt es va situar, després del primer trimestre d’enguany, en els 65 dies, mentre que la mitjana en l’àmbit autonòmic, en un dels seus millors registres en els últims exercicis, es va prolongar fins als 77, segons la informació que facilita de manera periòdica la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Mig any a l’espera

Però aquesta millora per al conjunt del Camp de Morvedre no evita que quasi 2.000 persones estiguen a l’espera de passar pel quiròfan en el departament, un nivell que a penes es va superar en 46 pacients en 2021, en el punt més alt en una sèrie històrica que comença el gener de 2020. Dins d’aquest grup que segueix pendent d’una operació, la demora per a poc més del 70 % dels pacients està per davall dels tres mesos; prop del 27 % d’ells està entre els 91 dies i els 180; mentre que l’espera del 3 % restant, poc més de 50 pacients, supera el mig any, segons sempre les dades oficials de Sanitat.

Respecte al primer trimestre dels exercicis anteriors, aquesta demora estructural ha millorat en comparació amb 2022 (71 dies) i 2021 (136 dies), al mateix temps que s’acosta als registrats en 2020 (60 dies), quan la covid-19 encara no semblava l’amenaça que va ser i els pacients que tenien pendent el seu pas pel quiròfan en el Departament de Salut de Sagunt eren, respectivament, 1.642, 1.974 i 1.526 persones.

Patologies i especialitats

Una altra variable que s’ofereix en aquesta informació té a veure amb les patologies i les especialitats que arrosseguen més temps d’espera. L’oftalmologia i, més concretament, les cataractes centren la majoria d’aquests casos, seguides de la cirurgia general, l’ortopèdica o la urologia. La demora més llarga la pateixen les persones amb alguna hèrnia inguinal i crural, quasi tres mesos de mitjana, seguides de les que pateixen un quist pilonidal (79 dies) o els qui tenen pendent operar-se del túnel carpià (74 dies) en el departament de Sagunt.

400 casos de covid-19 en 2023

L’àrea de salut només va desatendre aquesta prioritat de rebaixar les llistes d’espera quirúrgica en la pitjor època de la pandèmia de coronavirus, que es resisteix a abandonar els registres sanitaris. En aquest sentit, la Conselleria segueix amb el comptatge de casos i defuncions imputables a la covid-19, que, al llarg de 2023, per al departament de Sagunt, ha suposat cinc morts i més de 400 positius. D’aquests últims, la mitjana setmanal ronda la vintena, mentre que el màxim es va establir el 8 d’abril amb 14 contagis. Pel que respecta a les defuncions, no se’n registra cap des de mitjans d’abril.