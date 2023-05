L’última falla de l’any es planta a Sumacàrcer

L’última falla de la temporada es planta a Sumacàrcer, encara que els impulsors de la Festa de la Joventut defugen d’aquesta denominació per al seu monument, i enguany s’ha avançat al calendari convencional de l’últim cap de setmana de maig per a evitar coincidir amb la jornada electoral del 28-M.

El monument que presideix la festa està ja al carrer i té com a lema “Pirateries”. L’Associació de la Festa de la Joventut i les Filles de Maria ha programat un ampli programa d’actes per a tot el cap de setmana. La pólvora ja ha anunciat aquest matí l’inici de les celebracions i, per a aquesta vesprada, a partir de les 17.30 hores, s’oferirà un berenar per als xiquets a la plaça Major. També hi haurà inflables i, a la nit, macrodiscomòbil.

La jornada de demà, dissabte, començarà amb una gran despertà i, al migdia, hi haurà una cercavila amb les dues comissions, que anirà seguida d’un volteig general de campanes i la disparada de pirotècnia per a commemorar els sis anys de festa en honor a la Mare de Déu. A la vesprada, ofrena, i a la nit, revetla.

El diumenge també arrancarà amb una despertà i, cap a les 11.30 hores, tindrà lloc una cercavila amb la recollida de les clavariesses i la Junta de les Filles de Maria. A les 12.30 hores s’oficiarà una missa solemne i a les 14 hores es dispararà una mascletà a la plaça Major. A la vesprada tindrà lloc la processó de la imatge de la Puríssima, a la qual seguirà la cremà del monument.