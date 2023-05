Mazón promet incentivar els sanitaris que ocupen places de difícil cobertura si governa

El president del PPCV i candidat a la Presidència a la Generalitat, Carlos Mazón, ha promés, aquest divendres, posar en marxa plans d’estabilització professional i d’incentius per als professionals sanitaris que ocupen places de difícil cobertura, així com “tornar a instaurar el CICU de Castelló i d’Alacant, per a estar prop del territori i poder arribar a temps a les urgències i emergències i no haver de lamentar danys més greus”.

Així ho ha indicat durant una visita a l’hospital comarcal de Vinaròs (Castelló), al costat del candidat del PP a l’alcaldia, Juan Amat, en la qual ha assenyalat que la situació d’aquest departament de salut és d’“emergència total”, ja que és “un dels punts crítics” a la Comunitat Valenciana, una autonomia on, segons ha denunciat, “la sanitat pública valenciana ha col·lapsat” amb el Govern del Botànic. Segons el candidat popular, “no és possible que a la Comunitat Valenciana paguem més impostos que en la resta d’Espanya i els serveis públics siguen els pitjors”, ha lamentat, i ha defensat que, malgrat tindre “grans professionals sanitaris”, l’autonomia compta amb la “pitjor gestió política de la sanitat pública”. Eliminar el requisit lingüístic Per això, ha assenyalat que, des del PPCV, “volem blindar el pressupost de Sanitat, ser atés pel metge de capçalera com a màxim en 48 hores i blindar per llei les llistes d’espera en un màxim de 50 dies”. En aquest sentit, s’ha compromés a “incentivar els sanitaris perquè es queden a treballar a la Comunitat Valenciana amb plans d’estabilització, primes i incentius per a les places que són més difícils de cobrir” i a eliminar “el requisit lingüístic en la sanitat perquè no té sentit comú que perdem professionals sanitaris”.