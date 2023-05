Petició per Mestalla i la salvació

El València CF va fer, aquest dijous, una ofrena floral a la Mare de Déu, patrona de la ciutat, amb motiu del recent centenari de la seua coronació i de l’imminent del camp de Mestalla. A ningú escapa que la visita a la Geperudeta s’aprofitara, a més, per a demanar la permanència matemàtica de l’equip blanc-i-negre, encara en risc de descens. La representació del club a la basílica va estar encapçalada per la presidenta, Layhoon Chan, i formada pel director corporatiu, Javier Solís, el cos tècnic de Rubén Baraja i per tota la plantilla del primer equip. “És un acte molt especial per a nosaltres, tot l’equip ha volgut estar hui ací per a fer l’ofrena floral a la Mare de Déu i mostrar el nostre respecte pel seu centenari. Aquest cap de setmana és també el centenari del camp de Mestalla i, d’aquesta manera, continuem amb les tradicions valencianes”, va assenyalar el capità Jaume Doménech.

L’arquebisbe de València, Enrique Benavent, els va rebre i els va agrair la visita. “Sempre amb l’esperança que pugueu tornar a oferir els vostres trofeus i èxits”, va expressar abans de felicitar el club pel centenari de Mestalla. Subhasta solidària D’altra banda, el València celebrarà aquest diumenge en el partit contra el Reial Madrid el centenari de Mestalla i farà una subhasta de les samarretes que porten els seus jugadors, en aquest partit, per a donar la recaptació a Casa Caridad, emulant, així, el que va ocórrer en el partit inaugural de l’estadi en 1923. El 20 de maig d’aquell any, un partit amistós entre el València i el Llevant va estrenar l’estadi valencianista i, llavors, la recaptació es va destinar a l’Associació Valenciana de Caritat, un gest que ara l’entitat ha volgut reeditar. Des de l’inici del partit, els aficionats podran licitar per les samarretes en el web www.matchwornshirt.com, l’empresa que s’encarregarà de l’enviament posterior de les peces que seran abans desinfectades per a eliminar virus, bacteris i rastres d’ADN, però mantenint les taques de gespa o de fang que puguen tindre. Vinil d’Últimes Vesprades A més, el col·lectiu Últimes Vesprades a Mestalla va presentar, dins de les seues iniciatives del centenari, el vinil Mestalla, compost per la Gran Esperanza Blanca. El seu cantant, Cisco Fran, va interpretar el tema en directe. Tots els beneficis de la venda del vinil es destinaran en favor d’Elvira Roda, neta d’un dels fundadors del València i afectada de sensibilitat química múltiple.