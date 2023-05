Prensa Ibérica publica l’enquesta decisiva a una setmana de la votació més renyida

La campanya electoral valenciana entra en la fase final emmarcada per l’enquesta electoral que publicaran aquest cap de setmana i dilluns els mitjans de comunicació de Prensa Ibérica a la Comunitat Valenciana. L’enquesta de Levante-EMV, Información d’Alacant i Mediterráneo-El Periódico de Castellón és un clàssic ja de les cites electorals l’últim cap de setmana en què està autoritzada la difusió de sondejos.

Els tres diaris d’informació general de Prensa Ibérica a la Comunitat Valenciana publicaran, demà, dissabte, una primera entrega amb dos grans blocs: la valoració dels líders polítics valencians i espanyols i l’avaluació que fan els enquestats tant de la gestió del Consell durant els últims quatre anys com de la tasca de l’oposició. Aquesta legislatura ha estat marcada per grans esdeveniments internacionals (la pandèmia i la guerra d’Ucraïna) que han afectat la vida diària de tots els ciutadans de la Comunitat Valenciana.

Estimació del vot i repartiment d’escons

Diumenge, a set dies de les eleccions, Levante-EMV, Información i Mediterráneo publicaran l’estimació de vot i el repartiment d’escons entre els diferents candidats valencians que elabora Invest Group a partir de les entrevistes realitzades. L’entrega es completarà el mateix dia amb la intenció de vot en unes eleccions generals a Espanya.

Per a dilluns queda la difusió de les principals preocupacions de la ciutadania en aquest moment. Així mateix, els tres diaris oferiran, aquest dia, en les seues edicions digitals, les microdades de l’estudi, a partir de les quals s’han elaborat els resultats. Seran, així, els primers periòdics regionals a Espanya que ofereixen l’accés de manera transparent a la rebotiga de l’enquesta.

L’estudi demoscòpic ha sigut realitzat per Invest Group, amb una extensa trajectòria en aquesta mena de treballs. La consultora valenciana va realitzar també el sondeig previ a les eleccions autonòmiques del 28 d’abril de 2019 i va encertar plenament en la distribució d’escons entre els blocs de l’esquerra i la dreta que va eixir de les urnes: 52 per als partits del Botànic i 47 per a la suma de PP, Ciutadans i Vox.

Una mostra amb 1.500 entrevistes a les tres províncies

L’enquesta d’Invest Group per a Prensa Ibérica a la Comunitat Valenciana ha sigut realitzada a partir d’una mostra de 1.500 entrevistes a ciutadans majors de 18 anys distribuïdes per tot el territori (607 a la província de València, 530 a Alacant i 363 a Castelló).

Els qüestionaris s’han aplicat mitjançant entrevista telefònica entre el 2 i l’11 d’aquest mes de maig. El marge d’error de la mostra és de 2,58 % (per províncies: 4,06 % a València; 4,34 % a Alacant, i 5,25 % a Castelló), amb una confiança del 95,5 %.

La mostra per províncies s’ha realitzat atenent la distribució de diputats per cada circumscripció provincial i no a la seua proporció poblacional.

Invest Group realitza enquestes electorals per a Prensa Ibérica des de fa quasi una dècada. En 2019 va pronosticar una majoria ajustada de l’esquerra, més de la que va resultar en les eleccions de 2015. L’enquesta va encertar de ple en donar 47 escons a la dreta enfront dels 52 de la suma de PSPV, Compromís i Unides Podem.

La participació, element clau en escenaris renyits, va ser del 75 % fa quatre anys, quan les autonòmiques van ser el mateix dia que les les generals. En 2015, amb les municipals, va ser del 71,1 %.