Puig anuncia negociacions amb deu multinacionals per a instal·lar-se a la C. Valenciana

El president de la Generalitat i candidat dels socialistes a un tercer mandat, Ximo Puig, ha anunciat que el Consell manté “negociacions al més alt nivell” perquè fins a deu empreses multinacionals s’instal·len a la Comunitat Valenciana. Si l’arribada de Volkswagen i la seua gigafactoria de bateries a Sagunt és un dels èxits que Puig exhibeix com a exemple de “l’estabilitat, la solvència i la competitivitat” de la Comunitat Valenciana, obtinguda en els huit anys de governs del Botànic, aquest assoliment podria ampliar-se amb deu companyies més i una inversió fins a huit vegades més gran.

Segons ha desgranat aquest divendres en la conferència Nueva Economía Fórum, es tractaria de deu empreses interessades a implantar-se a la Comunitat Valenciana per a portar avant grans projectes industrials en “sectors avançats” com el desenvolupament de microprocessadors, hidrogen verd, energies renovables, bateries elèctriques, producció de components, producció de vehicles elèctrics i proveïdors i big data. Tot, amb una “inversió potencial de 24.400 milions d’euros i amb un impacte laboral total de 43.000 ocupacions directes”, segons ha dit, “huit vegades més” que amb l’aterratge de PowerCo.

A nou dies de la cita amb les urnes, Puig ha intervingut, aquest divendres, amb un discurs centrat en l’àmbit econòmic i la gestió, puntals en la campanya dels del puny i la rosa per a continuar al capdavant del Consell. Ha destacat la millora de tots els indicadors, especialment el “rècord d’ocupació, de creació d’empreses i d’inversió estrangera”, unes dades amb les quals ha fet front a les crítiques de l’oposició i especialment al líder del PP, Carlos Mazón, a qui, sense mencionar-lo, ha anomenat “trompetista de l’apocalipsi” d’“inferns i col·lapses”. “No tot va bé, però sí que va millor”, ha dit com a rèplica a les acusacions de triomfalisme del candidat popular.

Com en campanya no només és el que s’expressa en paraules sinó que també importa l’escenografia, el cap del Consell ha triat Cristina Plumed, presidenta de l’Associació d’Empresaris de Camp de Morvedre i vicepresidenta de CEV València, com l’encarregada de fer el discurs de presentació en una altra abraçada de Puig al centre, intentant atraure el votant que sembla quedar orfe de Ciutadans. En la seua intervenció, Plumed ha destacat la col·laboració publicoprivada empresa pel Consell, el diàleg social i l’impuls que implica l’arribada de Volkswagen a Sagunt.

Competint per projectes

I si Volkswagen, PoweCo i la gigafactoria llueixen com a símbol del que s’ha fet, la instal·lació de més multinacionals suposa un estímul de cara al futur. En aquestes perspectives, el candidat dels socialistes ha apostat per una “institucionalitat activa” de la Generalitat, un “gir copernicà” respecte als anteriors governs del PP, i en el qual el Govern Valencià servisca “com a motor de la recuperació econòmica per a l’estímul a l’ocupació i l’activitat privada”. “Hem transitat de la Fórmula 1, que passa veloç i deixa els deutes, a les grans inversions que romanen ací”, ha afegit.

És en aquesta línia on ha inclòs la negociació per a la instal·lació de deu multinacionals més. “Pel seu grau de maduració, estem convençuts que bona part d’aquests projectes tiraran avant”, ha explicat Puig, que ha anunciat que un d’aquests, sobre un projecte d’hidrogen verd, podria acabar instal·lant-se a la província de Castelló. No obstant això, ha remarcat que “a vegades es guanya, unes altres aprenem”, perquè s’està “competint amb les regions europees més avançades”, cosa que, per si mateix, ja li sembla un assoliment: “Estem a l’avantguarda industrial”.