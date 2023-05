Catalá anuncia un “museu de les Falles patrimoni de la humanitat” en Correus

Des del principi dels temps, és a dir, des de la campanya electoral de 2019, el PP va advocar com a intenció el canvi del Museu Faller i el trasllat d’aquest a un altre espai. En concret, a l’edifici de Correus. A una setmana de les eleccions, María José Catalá ha presentat un museu faller, però no a l’ús, sinó basat en l’experiència digital. Es tractaria d’oferir una visió de la festa diferent, “perquè el visitant puga viure, en qualsevol moment de l’any, el que són les Falles, gràcies als mètodes digitals”. És a dir, “viure la mascletà, l’ofrena, la cremà, en primera línia. Que algú vinga a l’octubre i visca la mascletà com si estiguera al balcó municipal”.

La cessió, una “promesa de Carlos Mazón” Sobre la ubicació en un edifici de Correus “que no té un ús cert”, compta “amb la garantia i la promesa de la cessió d’aquest per part de Carlos Mazón”. Va recordar que va ser en la seua època de consellera de Cultura quan va començar a instruir-se l’expedient que va acabar amb la condició de les Falles com a patrimoni immaterial de la humanitat “i fa falta un museu d’aquest estil que, a més, serà avantguarda”. “Repensar” el de Montolivet La dualitat en la seu de la Junta Central Fallera-Museu Faller porta en el debat des de fa temps. Sobretot, perquè el museu, com a tal —que ha aconseguit aquesta condició durant l’última legislatura—, està saturat i és incomplet. Saturat perquè l’espai dedicat a aquest des de 1996 ja no pot suportar més continguts. Incomplet perquè a penes té tres elements de l’heterogeneïtat de la festa: “ninots indultats”, retrats de falleres majors de València i cartells. A part d’algun afegit en els últims anys (context històric de cada sala, una mica d’indumentària), més els monogràfics celebrats recurrentment (ara mateix n’hi ha un sobre el disseny en les Falles). Catalá va assegurar sobre aquest tema que el Museu Falles Patrimoni de la Humanitat no exclou l’altre, “però el de Montolivet cal repensar-lo”. 28 67