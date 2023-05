El Centre de Salut de la Coma obri amb Policia i sense pediatria

Quasi total normalitat el primer dia en què el Centre de Salut de la Coma ha obert les portes després de 12 dies tancat per la decisió del personal sanitari de sol·licitar la baixa laboral a causa de les amenaces que reben diàriament. La normalitat no ha sigut absoluta, perquè els usuaris que han acudit hui a l’ambulatori s’hi han trobat una parella d’agents de la Policia Autonòmica en l’entrada, a més de ser escorcollats amb un detector de metalls per dos membres de la seguretat privada en el moment d’accedir a les instal·lacions, que també comprovava el contingut de les bosses i motxilles.

Una persona de l’equip administratiu estava també a la porta de l’ambulatori de Mas del Rosari-la Coma, al costat dels membres de la seguretat privada, preguntant als usuaris si tenien cita i quin era el motiu de la visita. “Hi ha menys usuaris que de costum, segurament no sabien que havíem obert”, assegurava. El centre ha obert les portes amb les quatre consultes de medicina familiar operatives al cent per cent, és a dir, els quatre metges i metgesses ja amb l’alta, però sense pediatria. Aquest servei, de moment, està inoperatiu, perquè els dos facultatius que hi havia fins ara, un s’ha jubilat i l’altre ha demanat el trasllat, no han sigut substituïts. Els pacients estan sent derivats als altres centres de salut que hi ha a Paterna. Des de Sanitat afirmen que “els xiquets i xiquetes estan atesos” en altres centres, encara que, de moment, l’absència del Servei de Pediatria és “indefinida”. La plantilla d’infermeria i administrativa tampoc s’hi ha incorporat hui al cent per cent. Dues de les quatre infermeres (les altres dues s’han substituït per borsa) i una de les dues administratives continuen de baixa. Cal recordar que, després del tancament, el personal sanitari va emetre una carta en la qual denunciava que “l’escalada de la violència verbal i física en els últims anys, accentuada encara més els últims dos mesos, fa impossible poder treballar en unes condicions mínimes de seguretat i oferir als nostres pacients el servei digne al qual tenen dret”. De moment, aquest operatiu de seguretat seguirà així de manera permanent. Així es va acordar en la reunió de coordinació que van mantindre la directora general de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat, Carmen López, i tècnics del seu departament, a més del secretari autonòmic de Seguretat i Emergències, José María Ángel; el director general d’Interior, Salvador Almenar, i la comissària de la Unitat Adscrita, Marisol Conde. Des de Sanitat també recorden que, a més del dispositiu policial, i els dos vigilants, compten amb altres serveis extres com ara càmeres de videovigilància, botó antipànic o codi alerta.