La Fiscalia de València investiga els insults racistes a Vinicius a Mestalla com un presumpte de delicte d’odi

La Fiscalia de València ha obert d’ofici una investigació per a determinar si els insults racistes proferits a Vinicius durant el partit de futbol disputat diumenge a l’estadi de Mestalla entre el València i el Reial Madrid constitueixen un delicte d’odi, segons ha informat el Ministeri Fiscal.

Aquest mateix dilluns, el Reial Madrid ha denunciat el cas davant de la Fiscalia General de l’Estat (FGE). També han anunciat una denúncia davant de la mateixa seu de l’Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) i el Moviment contra la Intolerància (MCI). No obstant això, fonts fiscals consultades per Europa Press indiquen que encara no hi ha constància de totes aquestes denúncies.