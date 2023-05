Giner promet la millora de les línies d’EMT a les pedanies

El portaveu de Ciutadans a l’Ajuntament de València i candidat a l’alcaldia, Fernando Giner, va defensar la necessitat d’invertir en les pedanies de València, “després d’anys d’abandó i falta d’inversió per part del Govern de Ribó”. “Els ciutadans de les pedanies no són ciutadans de segona, és que són de tercera divisió per a aquest govern i per a aquest ajuntament”, va criticar. D’aquesta manera, va prometre l’augment de la seguretat en les pedanies, especialment a la Punta, i ampliar les freqüències de l’EMT.

“No podem permetre que un ciutadà del Perellonet, el Pinedo o la Punta tarde una hora i mitja a arribar a un servei tan bàsic com és La Fe de València”, va denunciar. “Per això, nosaltres apostem no només per incrementar les freqüències de l’EMT a les pedanies, sinó també per generar línies directes fins als serveis més importants de la ciutat”. D’aquesta manera, Giner va explicar que un veí de la Punta que agafa el 23 ha d’anar fins a Castellar a agafar el 14 i, després, agafar el 99. “En definitiva, una hora i mitja de camí i fins a tres transbords. Una cosa molt similar al que succeeix al Perellonet amb el 25 o al Palmar amb el 24. És més fàcil arribar a La Virgen de la Vega des de València que a La Fe des de la Punta o des de les pedanies del sud”, va assegurar D’altra banda, Giner també va assenyalar el problema de la seguretat, especialment a la Punta. “No pot ser que els veïns hagen hagut d’invertir en seguretat privada per por dels robatoris”, va afirmar l’alcaldable.