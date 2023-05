Gómez crearà un circuit de concerts en les places

La vicealcaldessa i candidata socialista a l’alcaldia de València, Sandra Gómez, va anunciar, ahir, que crearà un circuit de concerts a les places dels barris per a fomentar “València, ciutat de la música”. Així, ho va explicar en el marc d’un acte celebrat al llit del riu Túria i on va congregar músics i representants de les societats musicals de la ciutat. Sandra Gómez va explicar que es desenvoluparà un cicle de música, la creació d’un circuit de música emergent amb artistes joves a les sales de música en directe. En aquest sentit, va indicar que “es visibilitzarà els músics, grups i bandes musicals valencianes a partir d’un cicle que faça valdre el patrimoni musical valencià”.

Amb aquest objectiu, s’organitzaran cicles de concerts a la primavera, així com teatre de carrer, dansa i circ en places, com la de l’Ajuntament, la del Mercat, la de Bruges, la de Sant Agustí i més places dels barris, per a celebrar i promoure que la València ciutat de places siga també la València ciutat de la música. Gómez va recordar que el nom de València està “profundament lligat a la música i els músics” i “té un potencial creatiu que connecta diverses generacions, que permet visibilitzar el nostre talent, que és present des d’edats molt primerenques a les escoles de música, que compten amb més de 4.300 xiquets”.

Gómez també va llançar ahir la seua proposta per a bonificar l’IBI a les famílies monoparentals i monomarentals amb rebaixes de fins al 90 %. “Fins ara, les bonificacions anaven dirigides a les famílies nombroses, que està molt bé, però s’oblidaven d’una altra mena de famílies que també tenen una càrrega econòmica important com són les famílies monoparentals i monomarentals, que estan formades, la immensa majoria d’ocasions, per dones. Per això, com a Partit Socialista, volem donar suport a les dones que es fan càrrec a soles dels seus fills i filles i proposar una bonificació de l’IBI”.