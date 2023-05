Miracle “granota” o promoció

El triomf del Llevant contra el Vila-real B va entrar en els paràmetres necessaris perquè l’ascens directe siga una probabilitat en l’última jornada. La finalització de l’horari unificat va confirmar una realitat difícil de digerir a Orriols. Les victòries de Las Palmas, Alabés i, sobretot, Granada fan que al Llevant li faça falta molt més que tres punts contra l’Oviedo per a pujar a l’elit per la via directa. No només ha de guanyar el seu partit, sinó que necessita que succeïsca un resultat d’elevada improbabilitat: que el Granada, millor local de la categoria, perda contra el Leganés. És l’únic supòsit que li serveix independentment del que succeïsca en el partit entre Las Palmas i Alabés. Segon i tercer respectivament, un xoc del qual, passe el que passe, eixirà un dels dos equips que compraran un bitllet per a competir la pròxima temporada en Primera Divisió.

Amb 69 unitats en el seu caseller, el Llevant té el Granada, líder, a tres punts de diferència. Alabés, amb 70, i Las Palmas, amb 71 i en ascens directe, són els rivals als quals l’equip llevantinista mira alçant la vista cap amunt. Després de l’empat contra l’Eivissa, la derrota contra el Mirandés i l’empat contra el Saragossa, entre tantíssims punts menyspreats, al combinat de Javi Calleja no li queda una altra opció que guanyar i esperar. Als de Paco López els bastarà una sola unitat per a estar en l’elit el curs que ve, però, en cas d’una derrota, el gol average entre els dos, a favor dels granota després d’empatar a zero a Los Cármenes i de véncer per tres gols a un al Ciutat, ajudaria a pujar de nou a Primera als de Javi Calleja. Fins i tot en un triple empat entre Granada, Las Palmas i Llevant, el gran beneficiat estaria en el coliseu del barri d’Orriols, ja que el Llevant avançaria l’equip comandat per Paco López. Als nassarites els serveix un punt per a militar en la màxima categoria del futbol espanyol, i si el Granada és capaç de sumar contra el Leganés, el percentatge de probabilitat perquè els llevantinistes ascendisquen de manera directa es veurà reduït a una probabilitat tan rocambolesca com pràcticament impossible. El Llevant necessitarà golejar. De fet, ha d’eixir amb aquesta mentalitat contra l’Oviedo, ja que hauria de guanyar per sis gols o més a l’equip d’Álvaro Cervera, ja que té la diferència de gols perduda amb els de Gran Canària, després d’empatar tant al Ciutat de València com al camp de Las Palmas. No obstant això, una victòria dels de García Pimienta, o dels de Luis García Plaza, faria que la victòria del Leganés li permetera al Llevant ascendir a Primera Divisió en cas de victòria. En una nova jornada de transistors omplint les graderies, al Llevant li tocarà guanyar i tindre fe. La derrota del Granada a Los Cármenes contra el Leganés és el miracle al qual apel·lar a Orriols.