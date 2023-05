La trituració de residus per a regenerar una pedrera mobilitza veïns de l’Almuixic d’Oliva

Veïns de les zones de l’Almuixic i de l’Elca d’Oliva, que reparteixen la seua extensió entre àrees forestals i agrícoles de gran bellesa, s’han posat en guàrdia en conéixer que una empresa acaba de sol·licitar a l’Ajuntament l’autorització per a instal·lar una planta de tractament i valorització de residus d’obres que inclouria “un tren de trituració d’enderrocs” per a la producció d’arenes i llast.

La intenció de la mercantil que ha sol·licitat la llicència és regenerar una antiga pedrera de l’Almuixic, de manera que s’hi anirien depositant residus inerts, la majoria enderrocs procedents d’enderrocaments, per a omplir el buit que va deixar l’extracció d’àrids durant dècades. Aquesta acció, en principi, no genera rebuig, però al que sí que s’oposa la vintena de veïns és al fet que s’incloga la trituració d’aquests residus, perquè, com que es fa a cel obert, temen que es genere soroll, pols i una degradació de l’espai natural circumdant. Sense desmeréixer la resta d’habitatges, prop de la pedrera es troba l’Elca, la casa en la qual va viure i que va inspirar el poeta i Premi Cervantes oliver, Francisco Brines, que el mes de gener passat va ser declarada bé d’interés cultural pel Consell de la Generalitat.

A més de recordar que moltes de les pedreres situades entre Oliva i Forna van funcionar durant dècades incomplint normes i lleis sense que l’Administració actuara de manera contundent per a evitar-ho, els veïns, que s’han assessorat amb un advocat, recorden a l’Ajuntament que es tracta d’un entorn protegit i que ha de tindre en compte els molts perjudicis que causaria la trituració a cel obert.

Els primers contactes amb tècnics i polítics municipals ja s’han produït. L’advocat que assessora els residents en aquesta zona assenyala a aquest periòdic que, en la primera conversa mantinguda, els han garantit que tota la documentació serà degudament examinada, que es tindran en compte aquestes possibles molèsties i que, inicialment, garanteixen que no hi haurà cap trituradora. L’activitat que sí que s’autoritzaria és la de deposició d’enderrocs tractats per a anar omplint el buit i restaurar la muntanya de l’Almuixic. A això, els veïns no només no s’hi oposen, sinó que ho aplaudeixen, perquè, segons assenyalen, el millor, i el que estableixen les directrius que emanen del Ministeri per a la Transició Ecològica, hauria sigut restaurar el paisatge degradat immediatament després del cessament de l’activitat extractiva d’arena.

Exemples positius de triturar

A la comarca de la Safor hi ha moltes pedreres abandonades que enlletgeixen la imatge de les muntanyes, algunes en zones de gran valor ecològic i paisatgístic. I també hi ha un exemple de molt bones pràctiques en la regeneració ambiental d’aquells buits deixats en zones forestals. Es tracta d’Ador, on una empresa situada en el polígon d’aquesta localitat recull enderrocs de tota la comarca i els tritura en una nau coberta del polígon industrial. Des d’allí, els camions traslladen el material fins a l’antiga pedrera, als peus del castell de Palma, de manera que, lentament, es regenera la zona.