Aprovat “sobre la botzina” el Pla del Cabanyal

La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Conselleria de Territori i Habitatge aprovarà, demà, el nou pla especial del Cabanyal, després de l’informe favorable emés, per via d’urgència, la setmana passada, pel Consell Jurídic Consultiu. Així ho ha anunciat la vicealcaldessa i candidata socialista a l’alcaldia de València, Sandra Gómez. “És un dia històric”, ha assegurat.

“El Cabanyal s’ha salvat, s’ha protegit i regenerat”, ha anunciat Gómez, que ha defensat el model de “regeneració i rehabilitació del barri enfront del de destrucció i generació de solars” de l’anterior govern del PP.

La nova porta del Cabanyal

El nou pla del Cabanyal rebutja definitivament la prolongació de l’avinguda de Blasco Ibáñez a través de l’antic barri de pescadors declarat bé d’interés cultural. En la trobada d’aquesta avinguda amb l’avinguda de Serreria es crea un conjunt de zones verdes, en les quals s’integra l’estació de Renfe del Cabanyal, que l’aproxima al barri i es resolen els problemes funcionals de mobilitat del trànsit rodat. Serà la nova “porta” del Cabanyal, que comptarà, a més, amb tres grans eixos longitudinals “verds” en direcció nord-sud. Una d’aquestes vies verdes discorrerà per l’antic traçat de les vies del tren i enllaçarà l’avinguda dels Tarongers amb la Marina de València. Una altra de les vies verdes la constituirà el denominat bulevard Sant Pere, que discorre pel carrer del mateix nom, considerat el més antic del barri. El pla preveu, a més, la renaturalització del passeig marítim, del qual està previst llevar formigó i recuperar les dunes.

El Pla del Cabanyal posa límit als habitatges turístics, que, dins de l’àmbit del PEC, no podran superar el 10 % del total d’habitatges del barri, i proposa la creació del primer gran parc públic estable d’habitatges per a lloguer. El percentatge d’habitatges subjectes a algun règim de protecció pública se situa entre el 60 % i el 65,82 % en les cinc noves unitats d’execució prevista en l’eix Doctor Lluch. El pla preveu, en conjunt, un parc públic estable d’habitatges protegits per a lloguer social de 800 a 950 habitatges.

El nou catàleg d’edificis protegits del Pla del Cabanyal protegeix 1.200 edificis. L’elevat nombre de béns protegits del nou pla ha sigut un dels motius del retard del pla, que ha sigut informat per una vintena de serveis i organismes, entre els quals hi ha la Conselleria de Cultura.