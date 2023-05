Iborra, llàgrimes de sentiment i de capitania llevantinista

Les llàgrimes de Vicente Iborra en acabar el partit contra el Vila-real B van encongir el cor dels llevantinistes, que van abocar les emocions i els sentiments descontrolats en les xarxes socials, i, especialment, d’aquells que van presenciar el partit des de les graderies de l’estadi de la Ceràmica. Els que ho van viure en directe, de fet, no van dubtar a traslladar-li el seu suport amb càntics d’alé dirigits al capità, igual que els futbolistes del Llevant, que, molts d’ells amb els ulls vidriosos, es van acostar al migcampista per a alçar-li l’ànim. El triomf contra el Vila-real B, que manté l’equip de Javi Calleja amb un fil d’esperança per a pujar de manera directa contra l’Oviedo, es va desenvolupar enmig d’un carrusel d’impressions i de vaivens. De l’eufòria a la tristesa. De començar guanyant en el minut 3 a veure com l’empat d’Ontiveros feia trontollar les opcions del Llevant d’ascendir directament. No obstant això, i per a benefici granota, va acabar amb l’alleujament que va suposar el gol de Montiel en els últims instants.

El 2-2, transformat des del punt de penal, va ser provocat per Vicente Iborra, després que aquest xafara Álex Millán dins de l’àrea. Malgrat no haver-hi intencionalitat, la infracció va ser assenyalada pel col·legiat i, encara que finalment el Llevant va acabar imposant-se al Vila-real B, els tres punts no van calmar un migcampista que va acabar explotant en forma de plors. El remordiment que el seu equip va estar prop de no aconseguir la victòria per una situació provocada per ell li va acabar passant factura. Sobretot, conscient que, en cas d’empat, el Llevant s’haguera acomiadat de les seues opcions d’ascens i hauria d’haver-se vist abocat al play-off. Vicente Iborra no ho va poder controlar. La seua obsessió és la de tornar a veure el seu Llevant en Primera Divisió.

No obstant això, els sentiments expressats pel 10 no són de feblesa ni de temor. El capità del Llevant, màxim referent i estandard històric del club, està ansiós que el futbol li done més revenges perquè l’equip del seu cor milite entre els millors la pròxima temporada. Dempeus, més ferm que mai i sense por del que vinga, independentment de si l’ascens llevantinista se segella contra l’Oviedo o si s’haurà de barallar en la promoció per a pujar a l’elit. Amb contracte encara amb el Vila-real, Vicente Iborra va sacrificar la seua estabilitat i tranquil·litat com a groguet per a baixar al fang, posar-se la roba de treball i deixar-se la pell pel Llevant. I ara que la temporada ha pres un rumb tan inestable com intranquil·litzant en les últimes setmanes, el 10 es nega a tirar la tovallola. Exclusivament per tornar a Primera Divisió amb el club del seu cor.