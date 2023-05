Medi Ambient rebutja una segona macroplanta solar entre Catadau i Alzira

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha emés una declaració d’impacte ambiental desfavorable al projecte de construcció d’una megaplanta solar de 80 mW de potència que ocupava el paratge de les Pedrisses de Catadau i comptava amb un segon sector, separat físicament, que es localitzava en el terme d’Alzira —en conjunt, suma una superfície pròxima a les 180 hectàrees—, mentre que ha donat el vistiplau a un segon projecte, de 55 mW de potència, en el terme municipal de Llombai. Harbour Maestrat 3 és l’empresa promotora de totes dues centrals que tramitava de manera conjunta sota les denominacions de “Catadau”, en el cas de la primera, i de “Valentia Edetanotum”, en el cas de la que se situa en la Malà de Llombai.

L’informe que he elevat la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental de la Generalitat Valenciana ha sigut clau perquè el Ministeri rebutge el més gran dels dos projectes, ja que, d’una banda, adverteix que se situa sobre sòl “forestal estratègic”, sobre la base del Pla d’acció territorial forestal de la Comunitat Valenciana (Patfor), i, d’altra banda, la línia de 30 kW que uneix els dos sectors, separats per 14 quilòmetres, no només afecta terreny forestal estratègic sinó també diverses muntanyes d’utilitat pública com Matamón, El Monte i la Garrofera.

La resolució també adverteix de l’impacte “excessiu” d’una línia sobre muntanyes d’utilitat pública

“Aquesta zona forestal té una importància decisiva per a albergar i contribuir al desenvolupament de valors naturals, paisatgístics o culturals, la restauració, conservació o manteniment dels quals convé a l’interés general”, assenyala la resolució publicada en el BOE, que també alerta de l’“impacte excessiu” de la línia d’evacuació a causa de la seua longitud i adverteix que “s’han de prioritzar emplaçaments amb característiques ecològiques més adequades per a localitzar aquesta mena d’infraestructures sense que es degraden els ecosistemes naturals presents”.

D’altra banda, i en resposta a les al·legacions del promotor, la Conselleria assenyala que la instal·lació d’una planta solar fotovoltaica “no és compatible amb els valors i les funcions del domini públic forestal”, i, pel que respecta al sector de la central que se situa en el terme d’Alzira, conclou que també pertoca informar desfavorablement d’aquest “per suposar una forta transformació de la realitat física de l’espai comprés dins del PORN de la conca hidrogràfica de l’Albufera”.

El projecte de construcció d’aquestes dues plantes havia generat un moviment d’oposició a Catadau i el Marquesat liderat per la plataforma Salvem les Pedrisses, mentre que l’Ajuntament de Catadau sí que el veia com una opció i, de fet, va excloure aquest sector d’un acord municipal que, el novembre de 2021, va decretar la suspensió de llicències a causa de la pressió de diferents empreses per situar centrals d’aquestes característiques en la zona, atesa la proximitat de la subestació elèctrica de Catadau.

Una inversió de 60 milions

La societat Harbour Maestrat 3 va sotmetre a exposició pública, l’estiu passat, aquests dos projectes, que abasten, en conjunt, unes 300 hectàrees i representen una inversió de 60 milions d’euros. En aquest procés, altres empreses amb projectes de fotovoltaiques en la zona i el mateix Ajuntament d’Alzira van expressar el seu rebuig. Es dona la circumstància que, fa escassament uns dies, el Ministeri concedia l’autorització administrativa prèvia a una megacentral que també ocupa terrenys tant a Catadau com a Alzira, impulsada per la multinacional X-Elio, mitjançant la societat vehicle Gandasolar.