El pont de les Flors es reobri després de les obres de reparació

El pont de les Flors de València, un dels pontons singulars del jardí del Túria, es reobrirà hui al trànsit, segons van informar fonts municipals, una vegada acabats els treballs de consolidació estructural del tauler que va resultar danyat per l’incendi registrat el passat 3 de desembre en la part inferior i la base i que va afectar l’estructura metàl·lica i el formigó.

El pont ha estat cinc mesos tancat totalment o parcialment i ha sigut objecte d’estudis i anàlisis per a comprovar l’abast del foc, es creu que intencionat, que es va declarar al desembre després de cremar-se una muntanya de palets de fusta que havien sigut usats en la replantació de geranis i que estaven emmagatzemats temporalment sota l’estructura mateixa.

Les flames no només van provocar danys estètics i en el mural que decorava els murs del pont, com es va pensar en un primer moment. Les altes temperatures registrades van afectar i van deformar l’estructura metàl·lica i el formigó, com es va comprovar posteriorment. Els tècnics de la Delegació d’Infraestructures van dur a terme un reforç estructural provisional, mentre s’aprovava el projecte d’intervenció d’urgència.

En la intervenció s’han substituït els suports, s’ha corregit la rasant de la calçada per a eliminar el desnivell de cinc centímetres que s’havia produït a conseqüència de l’incendi, i també s’ha reparat la junta de dilatació de l’estructura. La reparació del pont ha conclòs, aquesta setmana, amb l’asfaltatge de la calçada del pont i el posterior pintat dels carrils i passos de vianants.

La intervenció preveu també repintar la part inferior del pont, que va quedar totalment negra pel fum i les flames.

L’informe municipal emés sobre l’incendi del pont va indicar que els danys ocasionats pel foc, així com l’estat en el qual havia quedat l’estructura i el ferm, suposaven “un greu perill per a la durabilitat i seguretat de la infraestructura”. L’informe va apuntar que era “necessari” dur a terme una intervenció “com més prompte millor” per a reparar els desperfectes i retornar la normalitat a la construcció. Igualment, l’informe precisava que la reparació requeria tallar el pont al trànsit.

En total, les obres de reparació del pont de les Flors van ser adjudicades per prop de 800.000 euros.

Dues dècades i 20.000 vehicles al dia

Al desembre es van complir dues dècades de la inauguració del pont de la Flors, una infraestructura que va costar 4,8 milions d’euros, finançats per la Generalitat, que es va construir en tot just nou mesos segons el disseny de l’enginyer Manuel Bielma. La llavors alcaldessa va ordenar que la infraestructura, que connecta el passeig de la Ciutadella i l’Albereda i per la qual passen 20.000 vehicles cada dia, sempre tinguera flors.