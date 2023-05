Stadler creix un 27 % en negoci després de registrar una facturació de 628,1 milions en 2022

Stadler Rail Valencia va tancar un altre exercici històric en 2022. La companyia fabricadora de material ferroviari va tancar l’any amb una xifra de negoci de 628,16 milions d’euros, la qual cosa suposa un increment del 27 % en comparació amb l’any anterior. A més, aquest augment en les vendes també es va traduir en una millora dels resultats: l’empresa que presideix Íñigo Parra va elevar el benefici net a 34,8 milions, és a dir, un 20 % més que un any abans.

La factoria valenciana de trens i tramvies, amb una plantilla que frega les 2.000 ocupacions directes, duplica, així, la seua facturació de l’exercici de 2020 —marcat per l’impacte de la pandèmia de coronavirus— després de l’entrada de grans contractes, tant d’administracions públiques com d’operadors privats. Segons l’informe financer de Stadler Rail Valencia, entre els recents contractes adjudicats figuren diversos del Govern central (mitjançant la societat estatal Renfe) per valor d’uns 1.200 milions d’euros. Renfe va adjudicar a la multinacional amb seu a Albuixech la construcció i el manteniment, per un període de 15 anys, de dotze locomotores elèctriques de gran potència i ample estàndard.

El valor de l’adjudicació és de 136,7 milions d’euros, que es finançaran parcialment per la Unió Europea (UE), que ha aprovat una subvenció per a aquest projecte de 15 milions d’euros en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència Next Generation. Stadler va signar, en 2021, amb Renfe, un megacontracte per a fabricar 59 trens de transport de viatgers de Rodalia per 998 milions d’euros.

En el sector públic

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) també ha adjudicat recentment a Stadler Rail Valencia la construcció dels 16 primers tramvies nous de la sèrie 4.500 per un valor de 102 milions d’euros. El contracte preveu la possibilitat d’adquirir fins a 12 tramvies més, en dos lots de sis unitats. Aquesta actuació és susceptible de ser cofinançada per la Unió Europea, per mitjà del Programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2021-2027. FGV ha previst que aquests nous vehicles s’incorporen al parc mòbil de Metrovalencia i TRAM d’Alacant, amb l’objectiu de cobrir les necessitats derivades dels projectes d’ampliació previstos en totes dues explotacions amb vista als pròxims anys.

A la recerca d’espais nous

Atesa la seua elevada càrrega de treball, Stadler, la cartera de comandes de la qual s’eleva a poc més de 5.100 milions d’euros, ha hagut de desembarcar en les instal·lacions creades en 2006 per Acciona per a la fabricació d’aerogeneradors d’uns 6.000 metres quadrats i que fa poc més d’un any va tancar Nordex a la Vall d’Uixó per a poder atendre les seues comandes. Allí ocuparà un centenar de treballadors per a realitzar diversos muntatges industrials. A més, també ha aconseguit una concessió d’Adif a Albacete amb les seues pròpies vies, que destinarà a un centre d’assajos i de producció industrial i tecnològic.

Stadler ocuparà espais nous a la Vall d’Uixó i Albacete per a poder atendre els seus plans de fabricació

La Generalitat i Stadler van signar, a principis de maig, un acord de col·laboració per a impulsar iniciatives i projectes d’inversió de l’empresa especialitzada en la fabricació de locomotores centrades en nous processos de fabricació sostenible, en la creació de llocs de treball i en l’impuls d’accions formatives.