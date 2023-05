Un tòtem del PSPV denuncia el passat de “corrupció” de Catalá en ple centre de València

La candidata del PSPV a l’alcaldia de València, Sandra Gómez, ha passat a l’atac en aquesta campanya electoral amb vista a les eleccions que se celebren aquest diumenge, dia 28 de maig. En concret, els socialistes han col·locat un muntatge de dos grans expositors en plena plaça de l’Ajuntament, a la porta de l’edifici consistorial, en els quals denuncien que el PP i la seua candidata María José Catalá representen “el passat” de “la corrupció” i “les retallades socials”, enfront d’un futur, que exemplifiquen els socialistes, d’“honradesa” i d’“enfortiment dels serveis públics”.

“Han fet un esforç sobrehumà per a ocultar el que van fer en el passat”

“El PP està tota la campanya fent un esforç sobrehumà per a ocultar el que van fer en el passat, un passat al qual no volem tornar”, ha assenyalat Sandra Gómez. Els populars “estan fent una campanya basada en la intoxicació i el fang polític” per a ocultar un passat marcat “per la corrupció” i lligat “a les retallades i el desmantellament dels serveis públics”.

Aquell passat, ha subratllat la vicealcaldessa, representa “el pitjor moment de la història de la Comunitat i de la nostra ciutat”. Enfront d’això, Gómez es reivindica com “el futur” de la capital valenciana, marcat “per la solvència, la bona gestió i la capacitat” de governar, ha assenyalat. “Nosaltres som una opció de futur que representa l’honradesa, la bona gestió i l’enfortiment dels nostres serveis públics”, ha reiterat l’alcaldable socialista.

En una de les cares d’aquest muntatge, on hi ha un títol que diu: “El passat de Catalá”, en al·lusió a l’alcaldable del PP, María José Catalá, es poden llegir diverses notícies i titulars de premsa en els quals es denuncien, presumptament, casos de corrupció vinculats a la candidata del PP i també decisions que va prendre quan era consellera d’Educació, com privatitzar la VIU o aplicar diverses retallades que van patir les universitats o els alumnes.