La collita de cítrics caurà enguany un 20 %, i la d’arròs, un 38 %, després de la sequera primaveral

Més enllà de les intenses precipitacions que aquests dies inunden algunes comarques de la Comunitat Valenciana, la persistent sequera que aquesta primavera ha assotat el camp tindrà un impacte notable en les collites de tres dels cultius mediterranis més característics: cítrics, arròs i oli. Segons l’última previsió del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), la collita de taronges podria reduir-se a 2,868 milions de tones en 2023 en el conjunt d’Espanya (ací han d’incloure’s alguns territoris com Andalusia, Múrcia i Catalunya), la qual cosa suposa un enfonsament del 19,6 %, en comparació amb la campanya anterior. També la de llimes (concentrada, sobretot, a Alacant i Múrcia) es reduirà a 865.100 tones, un 17 % menys.

Tal com han advertit les organitzacions agràries, el període més sec de la història recent deixarà conseqüències nefastes en el camp. Més enllà dels cítrics, els productes més afectats, segons l’informe elaborat pel Ministeri d’Agricultura, són l’oli, amb descensos d’una mica més del 55 % de producció en comparació amb l’any passat, així com l’arròs, amb caigudes de quasi el 40 %. D’altra banda, l’oliva destinada a les almàsseres, és a dir, a la producció d’oli, també seria una de les grans perjudicades per la falta d’aigua de cara a la campanya, ja que la seua producció descendiria un 52 %. Les verdures i hortalisses tampoc es deslliuren de la sequera. D’aquesta manera, la producció de tomaca es reduirà un 8,7 %, i la de carxofa, un 4 % al llarg d’aquest any.

Pendents de la intensitat de les pluges

Les pèrdues de cereals, les explotacions dels quals es concentren en comarques de l’interior de la C. Valenciana, ascendirien al 85 % per a la campanya de 2022/2023, amb una collita entre 2,5 i 3 milions de tones a tot Espanya, si bé aquesta situació es podria mitigar amb les pluges d’aquests últims dies. Mentrestant, el Ministeri d’Agricultura preveu un creixement de la producció de cereals de tardor-hivern del 8,5 %. Així, l’ordi de varietats més tardanes elevarà la seua producció un 10,5 %, i el blat, un 5,5 %, per exemple.

A la vista de la situació, les organitzacions agràries reclamen un suport decidit al regadiu i, especialment, als agricultors i a les entitats de reg que empren aigües subterrànies, ja que han començat a regar tres mesos abans que l’any passat i han augmentat un 40 % el consum d’aigua. Insisteixen a reclamar un preu especial per al kilowatt/agrari, permetre de manera indefinida dos canvis de potència contractada a l’any i eliminar el sostre del gas en el sector agrari.

A la recerca d’ajudes

El ministre d’Agricultura, Luis Planas, va sol·licitar ahir a les comunitats autònomes informació precisa sobre els cultius, per a repartir les ajudes directes als agricultors per la sequera. Planas va exposar als consellers l’últim paquet de mesures del Govern per a fer costat al sector primari, de més de 784 milions d’euros, dels quals 636 milions són ajudes directes. AVA-Asaja valora les ajudes directes dirigides als ramaders i apicultors, però qüestiona el fons de 276 milions que el Govern encara no ha revelat a quins cultius i en quines zones d’Espanya es destinaran. Respecte a l’augment de la subvenció del cost de les pòlisses per risc de sequera en cultius de secà, podrà beneficiar les produccions que tenen una cultura de contractació, perquè l’assegurança funciona bé, com són els casos del raïm per a vinificació i els cereals, però, per contra, tindrà una incidència mínima en uns altres com l’ametler i l’olivar, en què a penes es contracta aquesta cobertura perquè no s’ajusta a les necessitats reals del cultiu.

També la Unió Llauradora alerta que la falta de pluges amenaça “seriosament” ja alguns cultius a la Comunitat Valenciana, amb especial incidència, “de manera immediata”, per als cereals, que no han germinat en la majoria dels casos des de la sembra i es troben ja en una situació dramàtica, segons adverteix l’organització agrària liderada per Carles Peris.