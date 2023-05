Educació convoca 1.700 places d'oposicions d'Infantil i Primària per a 2024

La Conselleria d'Educació ha iniciat els tràmits per a celebrar en 2024 la convocatòria de 1.695 places d'oposicions per a mestre i mestra d'Infantil i Primària.

El tràmit per a la convocatòria de les oposicions a Infantil i Primària per a 2024 comença amb la negociació, en la Mesa Sectorial d'Educació (en la qual estan presents Conselleria i sindicats), de l'esborrany del decret de l'oferta d'ocupació pública de personal docent per a l'any 2023, que inclou 1.695 places de mestre i mestra corresponents al torn d'ingrés lliure en la funció pública docent.

L'esborrany de l'oferta d'ocupació pública de 2023 preveu també 154 places de promoció interna per a persones funcionàries del cos de mestres que vulguen accedir a un altre cos docent superior. Per a aquest torn d'accés es convoquen 21 places per al cos d'Inspecció Educativa i 133 per al cos de professorat de Secundària.

La Generalitat també estableix la reserva d'un 10 % de les places previstes en aquesta oferta d'ocupació pública per a ser cobertes per persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, sempre que aquesta discapacitat siga compatible amb el compliment de les funcions pròpies dels llocs de treball docent i que se superen les proves selectives.

Estabilització d'interins

A aquestes places cal sumar el procés d'estabilització d'interins que té obert la Conselleria d'Educació amb 7.555 interins per a aquest any 2023. El concurs de mèrits s'emmarca dins d'un procés extraordinari per a consolidar aquests docents interins segons una nova llei estatal.

Cal recordar, a més, que per a acabar amb l'excessiva temporalitat entre el professorat, s'han establit dos mecanismes: un exclusivament per mèrits -pel qual s'adjudicaran la majoria de places, perquè el total és de 9.152- per als interins amb més temps acumulat (abans de 2016), i unes oposicions light, per a la resta, i que Educació va avançar que es realitzaran el pròxim estiu, per la qual cosa la convocatòria hauria de publicar-se aquest desembre.

Entre altres coses, en el concurs de mèrits ja en marxa es valorarà l'experiència docent (quasi la meitat de punts, 7 de 15), la formació acadèmica (3 punts) i haver aprovat una oposició o dues, encara que no s'haja obtingut plaça (2,5 o 5 punts, respectivament).