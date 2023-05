El Palau de la Música celebrarà la seua reobertura amb dos concerts

El Palau de la Música organitzarà dos concerts per a celebrar la seua reobertura després de la finalització de les obres de rehabilitació, que es preveu que concloguen abans d'estiu: un previst el 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, per a la ciutadania, i un altre per als seus abonats.

Així ho ha comunicat la presidenta del Palau de la Música, Gloria Tello, en roda de premsa al costat del director, Vicent Ros, per a presentar la XXVI edició del Festival de Jazz de València i el cicle 'Jazz als barris i pobles de València'. Sobre aquest tema, ha assenyalat que les obres, que van començar el 5 d'abril del passat any, van conforme als terminis previstos i es preveu que concloguen abans d'estiu. L'auditori es va tancar al públic en 2019 després de la caiguda del sostre d'una de les seues sales. No obstant això, ha destacat que la reobertura de l'auditori no significa que "matemàticament" haja d'acabar la col·laboració amb les altres sales en les quals durant aquest temps s'ha estat acollint els diferents cicles del Palau de la Música. De fet, han apuntat que una part del cicle de jazz pot continuar celebrant-se al Teatre Principal, perquè presenta millor acústica que la sala Iturbi per a aquest gènere. D'igual manera, han deixat la porta oberta per a continuar programant concerts del cicle de música barroca 'Cambra al Palau' a l'Almodí, davant el "bon acolliment" del públic, que ompli tots els dissabtes després de les reformes efectuades en aquesta sala, també de propietat municipal, per presentar un ambient "més íntim i meravellós". Així mateix, el director, Vicent Ros, ha anunciat la seua voluntat que tornar a posar en marxa el cicle 'Jazz a Poqueta Nit', que "tantes satisfaccions" ha donat, per a donar visibilitat als grups i artistes de jazz de la nostra terra. Tello ha agraït a tot el personal del Palau "el comportament exemplar" i "l'esforç sobrehumà" que ha desplegat durant aquests quatre anys perquè "no parara la programació" i que "s'hagen cregut el projecte". "La música és com un equip de futbol de primera divisió, no pot parar d'assajar", ha destacat Tello, que ha recalcat que "han aconseguit tirar avant tot el que es preveu, tant els concerts d'abonament com els cicles". D'igual manera, ha ressaltat que aquest temps en què ha romàs tancat l'auditori també ha servit perquè els valencians "s'adonaren del que els agrada el Palau", perquè, encara que ha agraït a Les Arts haver-los obert les portes, "el públic volia tornar ací".