El València BC busca la victòria que el conduïsca al ‘play-off’ pel títol

El València Basket acomiada la lliga regular en una jornada d’horari unificat en la qual ha de segellar l’últim bitllet per al play-off. A priori, els pupils d’Álex Mumbrú afronten la partida definitiva amb les cartes a favor, una circumstància que va portar l’entrenador a alertar, en sala de premsa, de la necessitat de mantindre el nivell competitiu en defensa i atac durant 40 minuts.

Els valencians, als quals només l’UCAM Múrcia podria robar-los la huitena plaça, reben a la Fonteta el Río Breogán de Lugo. La victòria, front un rival que encadena set derrotes, deixaria el València BC huité, sense haver de mirar cap a un altre costat. No obstant això, si els de Lugo donaren la sorpresa, el València estaria obligat a dependre del que passe al Palau Blaugrana. Allí, una victòria del Barça salvaria la posició de play-off, però si el que guanya és l’equip murcià, unit a un entropessó taronja, l’equip classificat seria el de Sito Alonso.

“No hem de pensar en el que vindrà més avant, sinó en el Lugo, ens confondríem si ho férem”, va advertir Álex Mumbrú. El tècnic dels valencians avisa que, malgrat la seua mala ratxa, el Breogán és “un equip molt sòlid tant en defensa com en atac, corren bé. Tenen moltes victòries fora de casa i, a casa, van guanyar el Reial Madrid fa unes setmanes. És un grup compromés, que sap al que juga i que de segur vindrà a acomiadar la temporada de la millor manera”, va afegir. Entre la carta de presentació dels gallecs, a part del triomf sobre els blancs a principis d’abril (96-72), hi ha l’últim precedent a la Fonteta. Encara que els taronja dominen el balanç, amb 13 victòries en les 16 visites del Río Breogán, la passada temporada, liderats pel hui madridista Dzanan Musa, els de Lugo van véncer a València (97-98).

Una altra raó que convida a no fiar-se de l’enemic d’aquesta nit és la recuperació del 4, Toni Nakic, baixa per lesió en bona part de les set derrotes seguides del seu equip. Mentrestant, el València BC manté les baixes per lesió de Xabi López-Arostegui, Sam Van Rossom i Millán Jiménez. Guillem Ferrando podria redebutar aquest curs per a completar les quatre quotes de formació. Mumbrú haurà de descartar Jared Harper, James Webb o Jasiel Rivero.