Xàtiva activa el dispositiu especial d’acolliment a persones sense sostre pel temporal

El Departament de Benestar Social de l’Ajuntament de Xàtiva ha activat el dispositiu especial d’acolliment a persones sense sostre al punt social del carrer Engai davant de l’episodi d’alerta meteorològica per condicions climatològiques adverses que s’està produint.

L’Ajuntament demana la col·laboració de la ciutadania per a, en cas de detectar persones en aquesta situació, contacten telefònicament amb Benestar Social o amb la Policia Local de Xàtiva en els telèfons 96 228 98 54 i 96 204 98 99 per a poder dur a terme l’atenció pertinent.

Aquest dispositiu s’activa en casos puntuals de necessitat, com, per exemple, onades de fred durant l’hivern, o situacions climatològiques desfavorables com l’actual. El punt social del carrer Engai és un espai d’habitatge concebut com a servei temporal i compartit per a persones en risc d’exclusió. Compta amb dos lavabos complets, un saló menjador, una cuina i dos dormitoris amb capacitat de fins a 12 persones.

Durant l’última onada de fred, l’Ajuntament ja va activar un dispositiu similar.